Stars Janni Kusmagk: Herzzerreißender Abschied von Familienhündin Frida

Peer Kusmagk; Janni Hoenscheid - 24.01.2017 Berlin - SuccoMedia BangShowbiz

Bang Showbiz | 23.12.2025, 14:00 Uhr

Die ehemalige Surferin muss kurz vor Weihnachten einen schmerzhaften Verlust verkraften.

Janni Kusmagk ist am Boden zerstört: Ihre geliebte Hündin Frida ist gestorben.

Die ehemalige Profi-Surferin meldete sich mit einem herzzerreißenden Post bei ihren Instagram-Followern. „Und wieder weine ich, wenn ich schreibe: ‚Frida hat uns verlassen.‘ Sie wird nie wieder zurückkommen…“, schrieb die 35-Jährige in einem langen Beitrag. Dazu teilte sie mehrere Fotos und Videos, die sie an der Seite des niedlichen Vierbeiners zeigen.

Ihre Tochter habe Frida damals gefunden. „Ich wollte nie so ein Hund, der in einer Handtasche beworben wird… doch irgendwas führte uns zueinander; und Frida berührte etwas ganz Tiefes in mir; wie eine Seelenverbindung, die etwas ganz Großes wusste, zu groß, um es zu greifen“, erzählte Janni. Der tragische Schicksalsschlag sei ganz unerwartet gekommen.

„Ein plötzlicher Schock nach der gewohnten Abendrunde, Minuten später war sie weg… diese Minuten; die sich anfühlten wie Stunden – die Zeit stand still, so wie Ihr Herz – ich versuchte sie zu reanimieren; sie irgendwie zurückzuholen“, schilderte Janni die schlimmen Momente. Die Tierärztin habe ihr jedoch erklärt, dass es keine Hoffnung mehr gebe.

Daraufhin sei etwas in der dreifachen Mutter zerbrochen. „Auch wenn ich ganz und gar nicht bereit bin, Dich gehen zu lassen – und ich es einfach nicht hinnehmen will – das Leben hat sein eigenes Skript…“, ergänzte sie. Abschließend betonte Janni: „Frida, Du bleibst für immer unvergessen. Ich liebe Dich.“

In ihrer Instagram-Story äußerte sich die Frau von Peer Kusmagk ebenfalls zu dem tragischen Verlust. „Die ersten Tage nach Fridas Tod war ich einfach nur gelähmt und verdammt wütend, warum das Leben manchmal so grausam ist“, gestand sie. Mittlerweile versucht die Blondine, wieder nach vorne zu blicken. „Das Leben geht weiter, auch wenn es schmerzt“, schrieb sie zu einem Foto von verpackten Weihnachtsgeschenken.