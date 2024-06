Stars Jason Kelce: Travis ist am Boden geblieben

Taylor Swift and Travis Kelce at the Super Bowl Feb 2023 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 09.06.2024, 12:00 Uhr

Der Bruder von Travis Kelce glaubt nicht, dass es für den Fußballer und seine Freundin Taylor Swift möglich ist, ein „normales“ Leben zu führen.

NFL-Spieler Jason Kelce gab zu, dass er und seine Frau Kylie Kelce in der Vergangenheit dachten, dass die Dinge für sie in Bezug auf die öffentliche Aufmerksamkeit „verrückt“ geworden seien. Der ehemalige Center der Philadelphia Eagles merkte nun aber an, dass es nichts im Vergleich zu der Aufmerksamkeit war, die der Tight End und die Sängerin überall erhalten.

Im ‚Whiskey Ginger‘-Podcast sagte er: „Travis und Taylor haben es auf eine andere Ebene gebracht. Kylie und ich glaubten, dass wir es schlecht haben, und dann hängen wir für eine Sekunde mit einem von ihnen ab. Das ist hier eine ganz andere Situation. An diesem Punkt kann man kein normaler Mensch sein.“ Aber während Jason feststellte, dass sich jeder aufgrund von Travis‘ hochkarätiger Romanze mit der ‚Karma‘-Sängerin „weiterentwickelt“, glaubt er nicht, dass der Ruhm seines Bruders sich darauf ausgewirkt hat, wer er ist. Er sagte: „Ich habe nicht gesehen, wie er sich ein bisschen verändert hat. Er blieb sich treu. Er ist immer noch bescheiden. Er behandelt jeden mit größtem Respekt.“

Jasons Kommentare kommen ein paar Tage, nachdem auch Travis sich darüber geäußert hat, dass er dank der Menschen um ihn herum „geerdet“ geblieben ist. Er sagte ‚Good Morning America‘: „Wenn man gute Familie und Freunde um sich herum hat, macht das diesen Aspekt des Lebens so viel einfacher. Ich habe so eine schöne Familie. Und ich war schon immer ein sehr geerdeter Typ. Weißt du, es kommt vielleicht nicht so rüber, wenn ich Football spiele, aber außerhalb des Feldes möchte ich einfach ein echter Mensch sein. Jemand, mit dem man sich sehr identifizieren kann. Wenn mich jemand um ein Foto bittet und es einfach nicht der richtige Moment ist, ein Foto zu machen, dann werde ich mich mit der Person unterhalten.“