Stars Jason Sudeikis verrät, wie ihn ‚Ted Lasso‘ auf die ’schmerzhafteste‘ Weise gerettet hat

Brendan Hunt, Jason Sudeikis and Tanya Reynolds in "Ted Lasso S4 - Apple TV BangShowbiz

Bang Showbiz | 19.10.2026, 10:00 Uhr

'Ted Lasso'-Star Jason Sudeikis hat verraten, auf welch tiefgreifende Weise die Apple-TV-Serie ihm im Laufe der Jahre geholfen hat.

Jason Sudeikis sagt, dass ‚Ted Lasso‘ ihn im Laufe der Jahre vor „einer Form von Selbstverletzung“ bewahrt hat.

Der 50-Jährige, der die erfolgreiche Fußball-Comedyserie von Apple TV entwickelt hat und in allen vier Staffeln die Hauptrolle spielt, verriet, dass er dabei Gefühle erlebt hat, die er seit seiner „verwirrenden Teenagerzeit“ nicht mehr gekannt hatte. In der Podcast-Sendung ‚Talk Easy With Sam Fragoso‘ wurde Sudeikis gefragt, wovor ‚Ted Lasso‘ ihn bewahrt habe. Seine Antwort fiel deutlich aus: „Vor einer Form von Selbstverletzung. Ganz klar.“

Zu den Gefühlen, die er zum ersten Mal seit seiner Jugend wieder zu erleben begann, fügte der Schauspieler hinzu: „Das ist wahrscheinlich das Ehrlichste und vielleicht auch Peinlichste, aber ich glaube nicht, dass es peinlich ist … Es löst in mir schon Scham aus, wenn ich daran denke: ‚Wie kannst du es wagen? Wie kannst du es wagen, solche Gedanken zu haben?'“ Als Teenager habe er darüber nachgedacht, Schlagzeuger oder Tänzer zu werden, um seinen Gefühlen Ausdruck zu verleihen. Sudeikis ergänzte: „Wie hat [‚Ted Lasso‘] mich also gerettet? Bis zu einem gewissen Grad hat es mir geholfen, und es hat mich getragen – so wie es die Arbeit in der Vergangenheit manchmal getan hat.“

Der Star wurde außerdem gefragt, ob er die Serie nach dem Finale der vierten Staffel, das Anfang Oktober ausgestrahlt wurde, mit einer fünften und sechsten Staffel fortsetzen wolle. Sudeikis merkte an, dass er das „gerne würde“, fügte jedoch hinzu: „Ja, ich weiß es einfach nicht.“ Er betonte, dass er nicht absichtlich ausweichend antworte. Was die Frage angehe, ob Apple an weiteren Folgen von ‚Ted Lasso‘ interessiert wäre, gehe er allerdings davon aus. Sudeikis erklärte, dass es ein ganzes Team brauche, um die Serie auf die Beine zu stellen, die gemeinsam mit Bill Lawrence, dem Schöpfer von ‚Scrubs‘, entwickelt wurde. „Wir haben noch keinen Autorenraum eingerichtet oder irgendetwas in der Art“, ergänzte er.

Der Podcast-Moderator merkte an, dass Sudeikis vor der Entwicklung der vierten Staffel selbst noch nicht gewusst habe, wie es mit der Serie weitergehen würde, und dass er kreativ gesehen mit einem leeren Becher dagestanden habe. Auf die Frage, ob eine ähnliche Situation weitere Folgen hervorbringen könnte, scherzte Sudeikis: „Ähm, wir werden einen größeren Becher brauchen.“