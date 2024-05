Er ist seit April ihr Vormund Jay Leno besucht Filmpremiere mit demenzkranker Frau Mavis

Mavis Leno und Jay Leno bei der "Unfrosted"-Premiere in Los Angeles. (eee/spot)

SpotOn News | 01.05.2024, 14:43 Uhr

Ein besonderer Moment für Jay Leno: Zusammen mit seiner demenzkranken Frau Mavis besuchte er am Dienstag die Premiere von "Unfrosted" in Los Angeles. So geht es den beiden gerade.

Jay Leno (74) und seine Ehefrau Mavis Leno (77) lassen sich offenbar nicht unterkriegen. Trotz ihrer Demenzerkrankung, wegen der der US-Talkshow-Star Anfang April offiziell die Vormundschaft für seine Frau erhalten hatte, haben die beiden am Dienstagabend die Premiere des neuen Netflix-Films "Unfrosted" im Egyptian Theater in Los Angeles besucht. Das Paar genoss den Abend sichtlich.

Arm in Arm auf dem roten Teppich

Leno wählte für den Red-Carpet-Auftritt einen schwarzen Anzug, darunter trug er ein hellblaues Hemd. Ehefrau Mavis kam in einem Ensemble aus dunkelblauer Stoffhose, gemusterter Bluse, blau-rotem Schal und ebenfalls blauen Sneakern. Strahlend und Arm in Arm ließen sich die beiden von den Fotografen ablichten.

"Ich fühle mich großartig", sagte die 77-Jährige am Dienstag auf dem roten Teppich zu "Entertainment Tonight". Jay Leno schwärmte von seiner Ehe: "Wir sind jeden Tag zusammen. Wir haben eine tolle Zeit. 44 Jahre verheiratet, also uns geht es gut."

Jay Leno hat die Vormundschaft für seine Frau

Im Januar hatte Jay Leno vor einem Gericht in Los Angeles die Vormundschaft für seine Frau beantragt, da er diese seit ihrer Demenzerkrankung betreut. Im Januar hieß es in Dokumenten, die "USA Today" vorlagen, dass Mavis "seit mehreren Jahren zunehmend an Kapazität und Orientierung in Bezug auf Raum und Zeit" verliere. Seit Anfang April ist Leno nun offiziell ihr Vormund. Ein Richter übertrug ihm die Vormundschaft nach einer Anhörung: "Ich denke, sie befindet sich in der am wenigsten einschränkenden Umgebung. Ich denke, dass sie bei Herrn Leno sehr gut aufgehoben ist."

Leno, der mit seiner "The Tonight Show" zu einem der bekanntesten Talkmaster der USA wurde, gab vor Gericht außerdem an, sich bereits um den Nachlass, alle Vermögenswerte, Gemeinschaftseigentümer und das Testament seiner Frau zu kümmern. Die beiden sind seit mehr als 40 Jahren verheiratet. Das Paar lernte sich in den 1970er Jahren kennen. 1980 gaben sie sich das Jawort.