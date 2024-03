Stars Jennifer Garner: Große Trauer um Martha Stewart

Jennifer Garner and her dog Birdie - February 2024 - YouTube - ONE USE BangShowbiz

Bang Showbiz | 04.03.2024, 11:41 Uhr

Die Schauspielerin musste sich von ihrem geliebten Hund verabschieden.

Jennifer Garner trauert um ihre verstorbene Hündin Martha Stewart.

Die 51-jährige Schauspielerin ist bekanntlich eine große Tierliebhaberin und lebt unter anderem mit ihren zwei Hunden Birdie und Kitty, einem Welpen namens Bugs und einer Katze namens Moose zusammen. Vor kurzem musste die ‚Elektra‘-Darstellerin jedoch einen schweren Schicksalsschlag verkraften, als ihre nach der Promiköchin benannte Labradordame verstarb. In einem neuen Interview für den YouTube-Kanal ‚We Rate Dogs‘ verriet Jennifer jetzt, dass sie Martha Stewarts Tod noch nicht wirklich überwunden habe. Die Hündin war ein Geschenk der Produzenten ihres Erfolgsfilms ‚30 über Nacht‘ aus dem Jahr 2004 und wurde der Hauptdarstellerin nach dem Ende der Dreharbeiten als kleiner Welpe überreicht. Später schaffte es Jen dann mithilfe ihres Haustieres in die Kochshow der echten Martha Stewart. Über das Erlebnis erzählte sie im YouTube-Gespräch: „Ich war ein Fan von Martha und sie lud mich nie ein. Ich wollte mit ihr kochen, aber ihr war das egal. Naja, so hat es eben funktioniert.“

Ihre Hündin Birdie adoptierte Garner, nachdem sich ihre heute 18-jährige Tochter Violet schon früh ein Haustier gewünscht hatte. Dazu verriet sie im Interview: „Meine Älteste war zwei und entschied, dass sie ihren eigenen Hund brauchte. Sie sprach andauernd darüber. Ich sagte ihr ‚Wenn du zehn bist, dann kannst du deinen eigenen Hund haben. Ich dachte sie würde es vergessen, weil sie damals erst zwei war. Aber jetzt haben wir Birdie — sie hatte es nicht vergessen.“