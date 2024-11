Stars Jennifer Garner: Ihr geliebter Hund Birdie ist verstorben

Bang Showbiz | 28.11.2024, 09:00 Uhr

Jennifer Garner erzählte, dass sie um ihren Hund Birdie trauert.

Die 52-jährige ,Deadpool und Wolverine‘-Darstellerin gab den Tod ihres geliebten neunjährigen Golden Retrievers auf Instagram bekannt, nachdem der Star ihren Fans oftmals Updates über ihren Vierbeiner mitgeteilt hatte.

Garner verriet auf ihrem Account auf Social Media: „Es ist nur schwer zu wissen, wie man das schreiben soll – das scheint verrückt zu sein, in Anbetracht der Welt um sein Haustier zu trauern, aber weil wir Birdie mit euch allen geteilt haben, scheint es nur fair, euch über ihren Tod zu informieren.“ Jennifer fügte in ihrem Post hinzu, dass ihre Familie in der vergangenen Woche Anzeichen bemerkte, dass mit ihrem Hündchen etwas nicht stimmte, als die „berühmte Feinschmeckerin“, die „nie eine ihrer Mahlzeiten ausließ“, nichts mehr gegessen habe. Sie brachten den Hund daraufhin zum Tierarzt und Garner sagte, dass sie „überrascht waren zu erfahren, dass sie nicht nur sehr krank war, sondern auch am Ende ihres Lebens“. Die Prominente fügte hinzu, dass ihr gesagt wurde, dass Birdie noch etwas länger durchgehalten habe, um sich von ihrer ältesten Tochter Violet (18), zu verabschieden, bevor sie aus dem Leben schied: „Der Tierarzt hat zu uns gesagt, dass Hunde oft durchhalten, bis ihr Besitzer vom College wieder nach Hause kommt. Und wir glauben, dass Birdie genau das gemacht hat, damit wir gemeinsam ihre weichen Ohren streicheln und ihr dafür danken konnten, dass sie einfach der beste Hund der Welt ist.“