Stars Jessica Simpson schwört für ihre Stimme auf Schlangensperma

Bang Showbiz | 31.03.2025, 09:00 Uhr

Die 44-jährige Sängerin und Schauspielerin ist überzeugt davon, dass Schlangensperma ihrer Stimme hilft.

Jessica Simpson ist überzeugt davon, dass Schlangensperma ihre stimmlichen Fähigkeiten verbessert.

Die 44-jährige Sängerin erhielt die ungewöhnliche Empfehlung von ihrer Gesangslehrerin, die ihr die Tinktur als eine Art „chinesisches Kräuterding“ verkaufte. Dass das Wunderelixier einige seltsame Zutaten hat, stört Simpson derweil nicht. In einem Video auf Instagram trinkt Jessica den Saft vor ihrer Band und sagt dazu: „Sie fragten mich: ‚Was trinkst du?‘ Denn es ist dieses chinesische Kräuterding. Und ich sagte nur: ‚Keine Ahnung.‘ Meine Gesangslehrerin hat es mir empfohlen und dann haben sie die Zutaten gegoogelt – Schlangensperma. Es ist wie Honig. Also, wenn du eine gute Stimme haben willst, trink Schlangensperma.“

Die ‚Dukes of Hazard‘-Darstellerin, die mit ihrem Ex-Partner Eric Johnson die Kinder Maxwell (12), Ace (11) und Birdie (5) großzieht, trinkt zwar ungewöhnliche Substanzen, dem Alkohol hat sie jedoch bereits vor einigen Jahren abgeschworen. 2017 fasste Jessica den Entschluss, nicht mehr zur Flasche zu greifen, um ihre Musikkarriere wieder in Schwung zu bringen. „Der Moment, in dem ich begann zu viel zu trinken, war 2016, als ich begann Musik zu schreiben. Ich erinnerte mich zurück und hatte Mitleid mit mir selbst“, erzählte sie im Interview mit ‚PEOPLE‘.