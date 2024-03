96. Academy Awards am 10. März Jennifer Lawrence und weitere Stars proben für die Oscars

Issa Rae, Chris Hemsworth und Jennifer Lawrence präsentieren bei der Oscar-Verleihung Awards. (ncz/spot)

SpotOn News | 10.03.2024, 14:06 Uhr

In Hollywood laufen die letzten Vorbereitungen: Am Tag vor der Verleihung der 96. Academy Awards haben die berühmten Laudatorinnen und Laudatoren auf der Bühne geprobt - darunter Jennifer Lawrence, Chris Hemsworth oder Issa Rae. Auch eine kleine "Beetlejuice"-Reunion gab es.

Die letzten Vorbereitungen für die 96. Academy Awards laufen auf Hochtouren. Einen Tag vor der prestigeträchtigen Preisverleihung in Los Angeles kamen die berühmten Laudatorinnen und Laudatoren im Dolby Theatre zusammen, um ihre Ansprachen zu proben – darunter eine fast ungeschminkte Jennifer Lawrence (33) und Schauspieler Chris Hemsworth (40). Fotos der Proben liegen unter anderem dem "People"-Magazin vor.

Video News

Kleine "Beetlejuice"-Reunion bei Oscars-Probe

Auch eine kleine "Beetlejuice"-Reunion von Catherine O'Hara (70) und Michael Keaton (72) gab es bei der Generalprobe. Die beiden Stars standen da abei gemeinsam auf der Bühne, offenbar übergeben sie am Abend gemeinsam einen der Goldjungen. Zudem waren die "Barbie"-Darstellerinnen Kate McKinnon (40) und die selbst für einen Oscar nominierte America Ferrera (39) zusammen auf der Bühne. Ihr "Barbie"-Co-Star Issa Rae (39) nahm ebenfalls an der Probe teil.

Mit dabei waren auch Schauspielerin Anya Taylor-Joy (27), Hollywoodstar Al Pacino (83), "Oppenheimer"-Darstellerin Emily Blunt (41), Schauspielerin Lupita Nyong'o (40), Dwayne "The Rock" Johnson (51), "Wicked"-Star Cynthia Erivo (37) und Regisseur Steven Spielberg (77).

Weitere namhafte Laudatorinnen und Laudatoren

Die Academy of Motion Picture Arts and Sciences hatte die Laudatorinnen und Laudatoren in den vergangenen Wochen Stück für Stück bekannt gegeben. Darunter sind unter anderem auch Ryan Gosling (43), Ariana Grande (30), Charlize Theron (48), Christoph Waltz (67) und viele weitere. Die vier Preisträger der Schauspiel-Kategorien aus dem Vorjahr – Brendan Fraser (55), Michelle Yeoh (61), Ke Huy Quan (52) und Jamie Lee Curtis (65) – gehören ebenfalls dazu.

Jimmy Kimmel moderiert

Die 96. Preisverleihung der Academy Awards geht in der Nacht vom 10. auf den 11. März über die Bühne. In Deutschland ist die Übertragung vom roten Teppich ab 23:25 Uhr bei ProSieben zu sehen, die eigentliche Preisverleihung startet um Mitternacht. Moderiert wird die die Oscar-Show von Entertainer Jimmy Kimmel (56).