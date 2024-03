Stars Jenny Elvers: Heiße Küsse mit Reality-Star!

Jenny Elvers - 09.03.17 - Berlin - SuccoMedia BangShowbiz

Bang Showbiz | 04.03.2024, 15:52 Uhr

Der TV-Star kam während der Dreharbeiten zu ‚The 50‘ einem ihrer Reality-Kollegen näher.

Jenny Elvers tauschte vor laufender Kamera Zärtlichkeiten mit einem 19 Jahre jüngeren Reality-Kollegen aus.

Die 51-jährige TV-Berühmtheit wird demnächst in dem von ‚Prime Video‘ produzierten Format ‚The 50‘ zu sehen sein. Die Spielshow, in der fünfzig mehr oder weniger prominente Kandidaten um ein Preisgeld von 50.000 Euro kämpfen, wurde unter anderem in Paris gedreht, was bei Elvers augenscheinlich zu einem spontanen Anfall von Liebeswahn führte. „Es war vergangenes Jahr im Sommer in Paris, und wer nie in Paris geküsst hat, der hat nicht gelebt“, erklärte die Mutter eines Sohnes jetzt im Gespräch mit BILD. Der besagte Kuss ist im kürzlich veröffentlichten Trailer zu ‚The 50‘ dokumentiert. Im Clip leckt Ex-‚Temptation Island‘-Kandidat Yasin Mohamed (32) leidenschaftlich Jennys Hals, woraufhin die beiden sich zweimal küssen. Dass ihr Gegenüber ganze 19 Jahre jünger ist als sie, findet die Blondine nicht schlimm. „Die Aufregung, wenn eine ältere Frau einen jüngeren Mann datet, ist ja immer riesig. Ich dachte, wir wären irgendwie weiter in der Gesellschaft. Ich habe mir aber auch gedacht: ,Was Heidi Klum und Madonna können, das kann ich auch’“, gibt Elvers offen zu.

Im BILD-Interview betont die gebürtige Lüneburgerin allerdings ebenfalls, dass sie auf keinen Fall eine Beziehung mit Yasin eingehen werde. „Mehr ist es nicht, mehr war es nicht, und wird es auch nie sein“, stellt Jenny klar und verrät weiter: „Wir sind im Kontakt, wir mögen uns, aber das hat natürlich keine Zukunft und sollte auch nie eine Zukunft haben. Das war nur für den Moment, er ist ja niedlich, so ist es nicht.“