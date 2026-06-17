Stars Jeremy Allen White befürwortet Social-Media-Verbot für Kinder

Jeremy Allen White - October 2025 - Famous - BFI London Film Festival BangShowbiz

Bang Showbiz | 17.06.2026, 10:49 Uhr

Der Schauspieler begrüßt die Entscheidung der britischen Regierung, Kindern unter 16 Jahren den Zugang zu Social Media zu verwehren.

Jeremy Allen White hält ein Social-Media-Verbot für Kinder für eine „großartige“ Entscheidung.

Der Schauspieler, der mit seiner Ex-Frau Addison Timlin zwei Töchter im Alter von sieben und fünf Jahren hat, lobte die britische Regierung für ihre Pläne, gesetzliche Regelungen einzuführen, die Kindern unter 16 Jahren den Zugang zu verschiedenen Online-Plattformen verwehren sollen. Der 35-Jährige sorgt sich um das hohe Suchtpotenzial sozialer Medien.

Im Gespräch mit ‚Variety‘ erklärte er: „Es ist bemerkenswert, wie süchtig dieses Zeug macht. Ich denke, es braucht eine Korrektur. Es wird nie verschwinden, aber ich glaube, dass es irgendwann Grenzen oder Richtlinien geben muss.“ Jeremy hoffe, dass die Gesellschaft wieder zu einem analogeren Lebensstil zurückfindet. „Denn das alles entwickelt sich sehr schnell und ist ein bisschen beängstigend“, gestand er. Der ‚The Bear‘-Star betonte, dass seine Töchter weder eigene Smartphones noch Tablets besitzen. Gelegentlich würden sie jedoch auf seinem Gerät oder dem ihrer Mutter „herumspielen“.

Obwohl Jeremy eigene Methoden hat, um mit Angstgefühlen umzugehen, räumte er ein, dass ihm diese Erfahrungen auch bei den Dreharbeiten zu ‚The Bear‘ zugutekommen. Dort verkörpert er den Koch Carmen ‚Carmy‘ Berzatto. „Ich habe Dinge, die ich für mich selbst tue und die mir helfen. Aber ich kann euch sagen: Diese Gefühle sind für mich immer sehr leicht zugänglich – und das ist beim Dreh der Serie definitiv hilfreich“, sagte er.

Unterdessen gestand seine ‚The Bear‘-Kollegin Ayo Edebiri, dass sie selbst einen problematischen Umgang mit ihrem Smartphone habe und ihr Gerät am liebsten ganz abschaffen würde. „Ich wünsche mir wirklich ein Klapphandy“, räumte sie ein. „Wenn ich keine vertraglichen Verpflichtungen und E-Mails hätte, die ich beantworten muss, würde ich es ehrlich gesagt wie Steve Martin oder Bill Murray machen: Ruf mich an und sprich auf die Mailbox. Ich melde mich morgen bei dir.“