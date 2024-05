Stars Jeremy Renner: Er macht nach Schneepflug-Unfall wieder Stunts

Jeremy Renner attends Rennervations Premier LA April 2023 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 23.05.2024, 16:00 Uhr

Der Star arbeitet wieder als Stuntman, nur etwas mehr als ein Jahr nachdem er bei einem Unfall mit einem Schneepflug fast ums Leben gekommen wäre. Jeremy Renner arbeitet wieder als Stuntman, nur etwas mehr als ein Jahr nachdem er bei einem Unfall mit einem Schneepflug fast ums Leben gekommen wäre.

Jeremy Renner arbeitet wieder als Stuntman, nur etwas mehr als ein Jahr nachdem er bei einem Unfall mit einem Schneepflug fast ums Leben gekommen wäre.

Der 53-jährige Schauspieler – der ein stumpfes Thoraxtrauma und orthopädische Verletzungen erlitt, als er im Januar 2023 von einem ca. 6.500 Kilogramm schweren Fahrzeug zerquetscht wurde – hatte nicht erwartet, wieder Actionszenen zu drehen. Doch er hat sich bei den Dreharbeiten zur kommenden dritten Staffel seiner Paramount+ TV-Show ‘The Mayor of Kingstown’ reingehängt und erwartet, in den kommenden Monaten fitter denn je zu sein.

Während eines Auftritts in der ‘The Tonight Show Starring Jimmy Fallon’ fragte der Moderator Renner, ob er „wieder bei 100 Prozent“ sei, woraufhin er antwortete: „Ich weiß nicht, was das ist. Aber ich erwarte, dass ich bis Ende des Jahres bei 150 Prozent bin. Und Stunts zu machen, stand für mich nicht auf dem Plan, weil ich kaum noch herumlaufen konnte. Aber ich ging hin und sagte: ‚Ich probiere es einfach‘, zog diese Tennisschuhe an und sagte: ‚Lass es mich versuchen.‘ Das Muskelgedächtnis hat sich einfach so ergeben.“ Jeremy gab zu, dass er sich die Stunts nicht zutraute, war aber froh, dass er es „geschafft“ hatte. „Ich war keineswegs zuversichtlich, aber es ist passiert. Wir haben es geschafft. Ich denke, dass sogar der Clip, den wir mitgebracht haben, Teil dieser Sequenz ist, was großartig ist”, so Renner.

Der ‚The Hurt Locker‘-Star, der mit seiner Ex-Frau Sonni Pacheco die 11-jährige Ava hat, fügte hinzu, dass die Durchführung der Stunts ein weiteres Zeichen dafür sei, dass er sich von seinem Unfall erholt habe.