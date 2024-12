Stars Jerry O’Connell: Töchter sollen in seine Fußstapfen treten

Jerry O'Connell - Avalon - Star Trek Day - Los Angeles - September 2021 BangShowbiz

Bang Showbiz | 17.12.2024, 09:00 Uhr

Jerry O’Connell möchte, dass seine Kinder ins Showgeschäft einsteigen.

Der 50-jährige Schauspieler – der sein Filmdebüt im Alter von 11 Jahren gab, als er die Rolle des Vern Tessio in dem Coming-of-Age-Drama ,Stand By Me‘ spielte – hat die Zwillingstöchter Dolly und Charlie (16) mit ,X-Men‘-Star Rebecca Romijn und gab zu, dass er hofft, dass eine von ihnen eine Rolle in der Schulaufführung bekommt, damit sie eines Tages ins „Familiengeschäft“ einsteigen können. Er erzählte ,UsWeekly‘: „Ich habe eine Tochter, die für das Schulmusical vorspricht. Sie führen ,Urinetown‘ auf, also sind wir gestern Abend zu Mel gegangen und sind ihren Text im Diner durchgegangen, das war wirklich lustig. Ich werde ein paar Nepo Babies bekommen! Ich werfe es in die Welt hinaus. Es ist das Familiengeschäft!“

Der ,Jerry Maguire’-Star – der sich darauf vorbereitet, die letzte Staffel von ,The Talk‘ für NBC zu moderieren, nachdem er vor etwas mehr als drei Jahren Sharon Osbourne abgelöst hat – scherzte, dass er sowohl in der Schauspielerei als auch in der Moderation einer Fernsehshow „ganz gut“ sei und sich daher in der Lage fühlte, seine Tochter beim Abendessen zu coachen, als sie sich auf ihr Vorsprechen vorbereitete. Er fügte hinzu: „Ich bin in diesem Leben in zwei Dingen gut – ich bin gut in der Schauspielerei und ich bin gut darin, eine Fernsehsendung zu moderieren und das war’s. Ich bin auch bei den Fantasy Football Playoffs dabei. Ich kann mich mit meiner Tochter, die für ein High-School-Stück vorspricht, in einem Diner hinsetzen und sagen: ,So solltest du diese Zeile sagen. So solltest du diesen Satz sagen. So solltest du diesen Satz sagen.‘ Und das ist das Einzige, was ich meinen Kindern beibringen kann!“