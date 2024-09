Stars Jesse Metcalfe: Spaß am ‚Desperate Housewives‘-Set

Jesse Metcalfe - Kingsman Golden Circle premiere London - 18.09.17 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 31.08.2024, 08:00 Uhr

Jesse Metcalfe hatte einen „absoluten Riesenspaß bei der Arbeit mit Eva Longoria“ an ‚Desperate Housewives‘.

Der 45-jährige Schauspieler spielte in der erfolgreichen TV-Serie die Rolle des John Rowland, Evas Liebhaber auf der Leinwand, und Jesse hat immer noch gute Erinnerungen an die Arbeit mit der Schauspielerin – trotz ihrer „peinlichen“ Sexszenen.

Er erzählte ‚Us Weekly‘: „Ich hatte eine unglaubliche Erfahrung in dieser Show. Das hat nicht nur meine Karriere geprägt, das war nicht nur mein großer Durchbruch, sondern ich hatte auch einen Riesenspaß bei der Zusammenarbeit mit Eva Longoria. Alles, was wir taten, war, uns durch all diese peinlichen Sexszenen zu lachen.“ Jesse ist immer noch „super stolz“ auf seine Zeit in der Show. Und wenn er darüber nachdenke, akzeptiere Jesse nun, dass seine Sexszenen eigentlich „ziemlich zahm“ waren. Der Schauspieler fügte hinzu: „Das ist nach heutigen Maßstäben ziemlich zahm. Ich bin super stolz, ein Teil dieser Show gewesen zu sein. Sie wird definitiv als Kultserie in die Fernsehgeschichte eingehen.“

Auch Eva ist immer noch am besten für ihre Rolle der Gabrielle Solis in ‚Desperate Housewives‘ bekannt und sie gab zuvor zu, dass diese Show für sie „alles verändert“ habe. Die 49-jährige Schauspielerin, die zwischen 2004 und 2012 in der TV-Show mitspielte, sagte in der Sendung ‚Today with Hoda and Jenna‘: „Es war ein Jahrzehnt meines Lebens und es war die Nr. 1-Show der Welt. Ich erinnere mich an das erste Mal, als ich in London war. Ich war noch nie zuvor in London gewesen und es gab eine große Menschenmenge vor dem Hotel, und ich dachte: ‚Meine Güte, wer ist hier? Ist Bono hier? Jemand Wichtiges muss hier sein!‘ Und der Fahrer sagte: Du.“