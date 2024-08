Stars Jessica Alba: Tochter fährt Tag und Nacht

Jessica Alba - Screening Of Netflix Film Trigger Warning Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 22.08.2024, 10:00 Uhr

Die Tochter von Jessica Alba hat die meisten Fahrdienste übernommen.

Die 43-jährige Schauspielerin, die mit ihrem Ehemann Cash Warren die 16-jährige Honest, die 13-jährige Haven und den sechsjährigen Hayes hat, erklärte, dass sie, seit ihre Älteste die Führerscheinprüfung bestanden hat, „Tag und Nacht“ hinter dem Steuer sitzt und ihre Familie durch die Gegend kutschiert.

In der Sendung ‚Today‘ sagte sie: „Ich bin so aufgeregt über die nächste Etappe von Honest. Aber für mich selbst stellt sich die Frage, wie ich mich neu vorstellen und neu erfinden kann, wer ich bin und wer ich in der Welt sein möchte. Ich gehe mit meinen Kindern viel praktischer um, weil ich während ihrer Kindheit so viel gearbeitet habe. Und ich habe eine 16-Jährige. Ich sagte gerade, dass sie buchstäblich fährt, als wäre es ihr Job. Ich sagte: ‚Können wir einen Moment warten? Mädchen, du hast gerade erst deinen Führerschein gemacht. Du musst doch nicht den ganzen Tag und die ganze Nacht fahren.“

Anfang des Jahres gab Cash (45) zu, dass dieses Schuljahr „bittersüß“ und „traurig“ war, weil er nach mehr als einem Jahrzehnt plötzlich die „Tradition“ verloren hatte, seine Tochter „jeden einzelnen Tag“ zur Schule zu fahren.