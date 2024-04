"Mit dankbarem Herzen" Jessica Alba tritt als Kreativchefin bei ihrer Firma „Honest“ zurück

Schauspielerin Jessica Alba tritt als Kreativchefin ihrer Firma "Honest" zurück. (ym/spot)

SpotOn News | 10.04.2024, 09:01 Uhr

Für Jessica Alba beginnt ein neuer Abschnitt: Die Schauspielerin zieht sich als Kreativchefin in dem von ihr gegründeten Unternehmen "Honest" zurück. Künftig wolle sich der "Sin City"-Star auf neue Projekte konzentrieren.

"Sin City"-Star Jessica Alba (42) möchte kürzertreten: Die Schauspielerin zieht sich aus ihrer Position als Kreativchefin des Körperpflege- und Babyprodukteherstellers "The Honest Company" zurück. Das gab das Unternehmen in einer Pressemitteilung am Dienstag (9. April) bekannt. Alba, die das Unternehmen 2012 gründete, wolle sich künftig auf "neue Projekte" konzentrieren.

"Die beste Version von mir selbst"

Mit "Honest" gibt die aus Filmen wie "Honey" und "Fantastic Four" bekannte Schauspielerin ihr Herzensprojekt auf. "Als ich The Honest Company gründete, wollte ich die Konsumgüterindustrie verändern, und ich kann mit Stolz sagen, dass wir genau das geschafft haben", so Alba. "Honest war eine Herzensangelegenheit für mich – eine, die mir gezeigt hat, was möglich ist, wenn man einem Unternehmen einen Sinn verleiht." Gänzlich werde das von Alba gegründete Unternehmen mit Fokus auf Transparenz und Nachhaltigkeit jedoch nicht auf die Schauspielerin verzichten müssen. Wie es in der Pressemitteilung weiter heißt, werde Alba weiterhin im Firmenvorstand bleiben.

Auch auf ihrer privaten Instagram-Seite meldet sich Alba nach Bekanntwerden ihres Rücktritts noch einmal zu Wort: "Mit dankbarem Herzen trete ich zwölf Jahre nach der Gründung von The Honest Company aus meiner Führungsrolle als Chief Creative Officer zurück." Dazu teilt die Schauspielerin mehrere Rückblicke, die unteranderem die junge Jessica Alba in einem Warenhaus im Jahr 2011 zeigen. Für die Schauspielerin sei es keine einfache Entscheidung gewesen, doch sie glaube an die Zukunft des Unternehmens. "Honest" habe ihr geholfen, "die beste Version von mir selbst" zu sein.

Jessica Alba gründet Produktionsfirma

Mit ihrem Rücktritt dürfte Alba sich nun voll und ganz auf ihr neustes Projekt konzentrieren können: Wie "Deadline" im Februar berichtete, soll Alba mit Filmproduzentin Tracey Nyberg die Produktionsfirma "Lady Spitfire" gegründet haben. Mit ihrem neusten Projekt wolle die dreifache Mutter "Frauen und Minderheiten durch großartige Geschichten in der Welt in Erscheinung treten" lassen.