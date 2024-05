Dankbar für Videoanrufe Jessica Biel und Justin Timberlake arbeiten ständig an ihrer Ehe

Justin Timberlake und Jessica Biel im vergangenen März. (wue/spot)

SpotOn News | 16.05.2024, 23:17 Uhr

Sie haben zwei gemeinsame Kinder und sind seit mehr als zehn Jahren verheiratet. Noch heute setzen Jessica Biel und Justin Timberlake in ihrer Ehe offenbar auf ein Prinzip, das ihnen schon seit vielen Jahren hilft: Kommunikation.

Seit mehr als zehn Jahren ist Justin Timberlake (43) nun schon mit Jessica Biel (42) verheiratet. In einem Interview erzählt die Schauspielerin, dass die beiden ständig an ihrer Ehe arbeiten. Das ist ihnen offenbar wichtig, insbesondere weil die vielbeschäftigten Eltern nicht immer gemeinsam bei ihren Söhnen Silas (9) und Phineas (3) sein können.

Sie promotet gerade ihr neues Kinderbuch "A Kids Book About Periods", mit dem sie sich für eine kindgerechte Aufklärung über die Periode einsetzt. Er ist auf seiner "The Forget Tomorrow World Tour", die ihn in diesem Jahr auch nach Europa bringt. Die Ehe der beiden sei ein voranschreitender Prozess, an dem sie immer arbeiteten, erklärt Biel in der US-Show "The View".

Die beiden versuchten demnach stets ein Gleichgewicht und Zeit zu finden, in der sie sich verknüpfen können – sei es nur über Videoanrufe. "Wie gut, dass es Zoom und FaceTime gibt", meint Biel. "Für reisende Familien – nun, eigentlich für alle – aber [besonders] für Eltern, die viel unterwegs sind, ist das sehr hilfreich." Das Ziel sei es aber, Zeit zu finden, um sich auch persönlich zu treffen.

Jessica Biel und Justin Timberlake: "Wir werden es durchstehen"

So ein volles Programm hätten die beiden jedoch noch nie zuvor mit zwei Kindern bewältigt, daher wisse sie noch nicht, wie das jetzt alles funktionieren soll. "Ich bin schon erschöpft", sagt sie, zeigt sich aber auch zuversichtlich: "Wir haben vier Shows hinter uns. Ich weiß nicht, wie er es schaffen wird, ich weiß nicht, wie wir es schaffen werden, aber wir werden es durchstehen – irgendwie, auf irgendeine Weise."

Schon vor Jahren erklärte sie, dass sich in der Ehe der beiden alles um Verständigung drehe. 2018 verriet Biel dem US-Magazin "People" das Geheimnis ihrer Beziehung zu dem Sänger: "Kommunikation, Kommunikation, Kommunikation". Sie wolle nicht über die Beziehungen anderer Paare sprechen, aber dazu in der Lage zu sein, mit dem Partner oder der Partnerin offen über seine Gefühle und Bedürfnisse zu reden, helfe den beiden Stars.

In den kommenden Wochen spielt Timberlake im Rahmen seiner Tournee in zahlreichen Städten in den ganzen USA. Schon im Juni kommt er dann nach Europa und wird unter anderem auch mehrere Konzerte in Deutschland geben. Laut seiner Website tritt der Sänger am 30. und 31. Juli in Berlin auf, am 21. und 22. August in München, am 25. und 26. August in Köln sowie am 4. September in Hamburg.