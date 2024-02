Film Jessica Chastain: Regisseure haben Angst vor ihr

Die Oscar-Preisträgerin ist frustiert, dass sie wegen ihres Erfolgs weniger Rollenangebote erhält.

Jessica Chastain enthüllt, dass sie Regisseuren für Filmrollen hinterherlaufen muss.

Die US-Schauspielerin gewann 2021 einen Oscar als beste Hauptdarstellerin für ihre Rolle in ‚The Eyes of Tammy Feye‘. Außerdem spielte sie in Blockbustern wie ‚The Help‘, ‚Zero Dark Thirty‘, ‚Interstellar‘, ‚Der Marsianer‘ und ‚Molly’s Game‘ mit.

Das bedeutet jedoch nicht, dass sie mit Arbeitsangeboten überhäuft wird – ganz im Gegenteil. Heute sei es viel schwerer als früher für Jessica, an interessante Rolle zu kommen. Im Interview mit dem Magazin ‚Radio Times‘ verrät die Darstellerin: „Ich glaube, dass man ein Erfolgsniveau erreicht, bei dem die sehr interessanten Filmemacher aufhören, anzurufen. Denn sie denken sich: ‚Ich werde ewig auf eine Antwort warten. Sie werden mich hinhalten, sie werden unterschreiben, und dann werden sie es in letzter Minute für etwas anderes absagen, das ihnen mehr Geld einbringt.‘ Das Seltsame ist also, dass ich jetzt eher auf der Suche nach ihnen bin.“

Wegen ihres Erfolgs seien viele Regisseure eingeschüchtert, ihr Rollen anzubieten. „Ich glaube, die Leute trauen sich nicht, mich anzusprechen, weil sie denken, dass sie nicht genug Geld haben [um mich zu bezahlen]“, offenbart die 46-Jährige.