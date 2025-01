Nach zehn Jahren Ehe Jessica Simpson hat sich von ihrem Ehemann getrennt

Jessica Simpson und ihr Ehemann Eric Johnson gehen getrennte Wege. (ncz/spot)

SpotOn News | 14.01.2025, 06:38 Uhr

Die Gerüchte haben sich bewahrheitet: Jessica Simpson hat sich nach zehn Jahren Ehe von Eric Johnson getrennt. Das bestätigte die Sängerin nun.

Jessica Simpson (44) und ihr Ehemann Eric Johnson (45) haben sich nach zehn Jahren Ehe getrennt. Das bestätigte die Sängerin und Schauspielerin dem "People"-Magazin. "Erich und ich leben seit einiger Zeit getrennt, um eine schmerzhafte Situation in unserer Ehe zu meistern", sagte Simpson über die Beziehung zu dem ehemaligen NFL-Spieler.

"Unsere Kinder stehen an erster Stelle, und wir konzentrieren uns darauf, was das Beste für sie ist", so die 44-Jährige weiter. "Wir sind dankbar für all die Liebe und Unterstützung, die uns entgegengebracht wurde, und wir schätzen es, dass wir jetzt, während wir dies als Familie verarbeiten, unsere Privatsphäre haben."

Gerüchte über Trennung seit Monaten

Gerüchte über ein Ende der Ehe zwischen Simpson und Johnson gab es bereits seit einigen Monaten. Im November 2024 wurde Johnson ohne seinen Ehering gesichtet. Im selben Monat kündigte Simpson ihr musikalisches Comeback mit einem kryptischen Instagram-Post an.

"Dieses Comeback ist persönlicher Natur. Es ist eine Entschuldigung an mich selbst dafür, dass ich alles ertragen habe, was ich nicht verdient habe", schrieb die Sängerin. Fans deuteten den Post bereits damals als Andeutung auf eine Trennung – und lagen offensichtlich richtig.

Bereits im Februar löste Simpsons Valentinstags-Post Spekulationen aus, da die Sängerin auf den Schnappschüssen allein zu sehen war. Am selben Abend zeigte sich das Paar jedoch bei einem Essen in Los Angeles. Im April postete die 44-Jährige dann noch Schnappschüsse aus dem Familienurlaub.

Zehn Jahre Ehe, drei gemeinsame Kinder

Jessica Simpson und Eric Johnson waren seit 2010 liiert und seit 2014 verheiratet. Die beiden haben die drei gemeinsamen Kinder Maxwell "Maxi" Drew (12), Ace Knute (11) und Birdie Mae (5). Zuvor war Simpson von 2002 bis 2006 mit dem Sänger und Schauspieler Nick Lachey (51) verheiratet.