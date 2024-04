Stars Jessica Simpson: Selbstbewusster denn je

Jessica Simpson February 2020 Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 17.04.2024, 12:20 Uhr

Nach der Geburt ihrer Kinder gewann die Sängerin an Selbstbewusstsein.

Jessica Simpson fühlt sich seit der Geburt ihrer Kinder selbstbewusster als je zuvor.

Die 43-jährige Sängerin zieht mit ihrem Partner Eric Johnson die zwölfjährige Maxwell, den elfjährigen Ace und die sechsjährige Birdie groß. In einem neuen Interview verriet die dreifache Mutter jetzt, dass sie sich heute viel mehr durchsetzen könne als noch in ihren Zwanzigern. „Erst als ich Mutter wurde lernte ich zu zelebrieren, was der Körper einer Frau schaffen kann“, erklärte sie im Gespräch mit ‚PEOPLE‘. „Ich bin jetzt nach drei Kindern viel selbstbewusster als ich es mit 25 war!“

Im Jahr 2005 veröffentlichte die ‚These Boots Are Made For Walkin‘’-Interpretin ihre Modelinie ‚The Jessica Simpson Collection‘. Für ihre Designs lässt sich Jessica laut eigener Aussage auf verschiedenste Weisen inspirieren — unter anderem auch vom Stil ihrer eigenen Kinder. Sie verrät: „Ich bekomme die Inspirationen für meine Designs von überall, zum Beispiel von einem Song, den ich liebe, oder von einem Kunstwerk. Ich liebe Vintage-Mode, also schaue ich mir immer wieder Archive mit Mustern und Schnitten an. Derzeit werde ich viel von meiner Tochter Maxwell inspiriert. Ihr Sinn für Mode ist so einzigartig. Sie ist eine ansteckende Trendsetterin und erscheint immer mühelos selbstbewusst.“