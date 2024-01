Mit Dustin Hoffman und Adam Sandler Jim Carrey feiert mit berühmter Männerrunde seinen Geburtstag vor

Jim Carrey wird am 17. Januar 62 Jahre alt. (nah/spot)

SpotOn News | 06.01.2024, 16:31 Uhr

Jim Carrey hat seinen 62. Geburtstag vorgefeiert. Mit dabei waren berühmte Stars wie Adam Sandler und Dustin Hoffman.

Jim Carrey (61) hat zwar erst am 17. Januar Geburtstag, gefeiert hat er aber bereits jetzt. Mit dabei waren Hollywood-Größten wie Adam Sandler (57), Dustin Hoffman (86) und Jimmy Kimmel (56). Die berühmte Männerrunde feierte am Donnerstagabend (4. Januar) in Los Angeles, berichtete die "Daily Mail".

Geschenk und Kuchen

Neben Sandler, Hoffmann und Kimmel waren auch die Komiker Seth Green (49), Bill Burr (55) und Jeff Ross (58) mit dabei. Im dunklen Blazer und schwarzer Hose ging Carrey gut gelaunt in das Restaurant "San Vicente Bungalows". Mit einem Geburtstagsgeschenk unter dem Arm und einem Kuchen in einer rosa Schachtel verließ er den privaten Club wieder.

Der Komiker ist beliebt in Hollywood

Jim Carrey ist eine Berühmtheit in Hollywood und hat viele ebenso berühmte Freunde. Mit 15 Jahren trat er zum ersten Mal vor großem Publikum als Comedian auf, ehe er sich dem Schauspiel widmete. Der Durchbruch gelang ihm Mitte der 90er Jahre mit Klamaukfilmen wie "Ace Ventura", "Dumm und Dümmer" oder "Die Maske". Für seine ausnahmsweise ernste Rolle im Drama "Die Truman Show" (1999) sowie ein Jahr später für "Der Mondmann" erhielt Carrey jeweils einen Golden Globe als "Bester Hauptdarsteller".