Promis schicken Genesungswünsche Jimmy Kimmel: Sohn wurde zum dritten Mal am offenen Herzen operiert

Jimmy Kimmel bei einem Auftritt in Hollywood. (hub/spot)

SpotOn News | 28.05.2024, 08:02 Uhr

Jimmy Kimmels Sohn ist zum dritten Mal am offenen Herzen operiert worden. Auf Instagram schickten zahlreiche Hollywood-Stars Genesungswünsche für den Siebenjährigen.

Jimmy Kimmels (56) Sohn Billy (7) hat am Wochenende seine dritte Operation am offenen Herzen überstanden. Das gab der Moderator auf Instagram bekannt. "Wir gingen mit viel Optimismus und fast ebenso viel Angst in diese Erfahrung und kamen mit einer neuen Herzklappe in einem glücklichen, gesunden Kind heraus", schrieb Kimmel in einem Post. Dazu teilte er ein Foto des kleinen Patienten, der lächelnd in einem Krankenhausbett liegt.

Kimmel bedankte sich auch bei den Ärzten, Krankenschwestern und Mitarbeitern des Kinderkrankenhauses in Los Angeles, in dem Billy behandelt wurde. Er fügte für seine 2,8 Millionen Follower hinzu, er hoffe, dass sie das "Children's Hospital Los Angeles" (CHLA) nie brauchen werden, "aber falls doch, solltet ihr wissen, dass das CHLA Familien unabhängig von ihren finanziellen Möglichkeiten hilft".

Er dankte auch seiner "starken" Ehefrau Molly McNearney (46) und seiner Familie sowie allen "Fremden, die sich die Zeit genommen haben, für unser Baby zu beten und ihm positive Energie zu schicken". Kimmel erklärte weiter: "Billy, du bist der zähste (und lustigste) Siebenjährige, den wir kennen." Der TV-Star rief seine Follower dazu auf, das "Children's Hospital in Los Angeles" und andere örtliche Kinderkrankenhäuser zu unterstützen.

Hollywood-Stars senden Billy Genesungswünsche

Zahlreiche prominente Freunde von Kimmel kommentierten den Beitrag mit Genesungswünschen für den Jungen. "Wir lieben dich, Billy", schrieb Moderator Carson Daly (50), während Andy Cohen (55) hinzufügte: "Alles Liebe für Billy!" "Full House"-Star John Stamos (60) schrieb: "Gott segne euren kleinen Billy. Er hat Glück, dass er Eltern wie euch hat und auch die Betreuung durch die guten Leute im CHLA." TV-Star Ellen DeGeneres (66) schickte "liebe Grüße an eure ganze Familie und ein Dankeschön an alle bei CHLA für alles, was Sie tun". Auch die Schauspieler Justin Theroux (52) und Michelle Pfeiffer (66) hinterließen Grüße an Kimmels Sohn.

Jimmy Kimmel hatte schon zuvor öffentlich über Billys Gesundheitsprobleme gesprochen. Kurz nach der Geburt des Jungen erklärte der 56-Jährige, dass sein Sohn einen angeborenen Herzfehler habe und operiert werden müsse.