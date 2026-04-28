Stars Jimmy Kimmel verteidigt Witz über ‚werdende Witwe‘ nach Gegenwind von Melania Trump

Jimmy Kimmel - Getty - 2026 - Critics Choice Awards BangShowbiz

Bang Showbiz | 28.04.2026, 11:00 Uhr

Jimmy Kimmel hat seinen „sehr sanften Roast“ verteidigt, nachdem er gescherzt hatte, Melania Trump habe einen „Glow wie eine werdende Witwe“.

Der 58-jährige Late-Night-Moderator machte diesen Witz bei ‚Jimmy Kimmel Live!‘ wenige Tage vor einem mutmaßlichen Attentatsversuch auf Melanias Ehemann Donald Trump (79) beim White House Correspondents‘ Dinner am Samstag (25. April). Die US-First-Lady (56( bezeichnete seine Kommentare als „hasserfüllte und gewalttätige Rhetorik“.

In seinem Monolog am Montag (27. April) antwortete Jimmy: „Es war offensichtlich ein Witz über ihren Altersunterschied und den Ausdruck der Freude, den wir jedes Mal auf ihrem Gesicht sehen, wenn sie zusammen sind.“ Er fügte hinzu: „Es war ein sehr sanfter Roast-Witz darüber, dass er fast 80 ist und sie jünger ist als ich.“ Außerdem betonte er vehement: „Es war bei weitem kein Aufruf zu einem Attentat, und sie wissen, dass ich mich seit vielen Jahren sehr deutlich gegen Waffengewalt ausspreche.“

Kimmel fügte auch hinzu, dass es ihm „leidtut“ wegen der „traumatischen und beängstigenden“ Erfahrung, die Melania und Donald zusammen mit „allen in diesem Raum“ durchmachen mussten. Die Veranstaltung wurde am Samstagabend durch Schüsse gestört. Die Behörden identifizierten später den Verdächtigen als Cole Tomas Allen (31), der nach einer Gerichtsanhörung am Montag nun wegen des versuchten Attentats auf Trump angeklagt wurde. Das Weiße Haus erklärte, das Correspondents‘ Dinner werde innerhalb von 30 Tagen neu angesetzt. Kimmel sagte: „Nur weil niemand getötet wurde, bedeutet das nicht, dass es nicht traumatisch und beängstigend war. Und wir sollten zusammenkommen und besser sein. Das sollten wir wirklich. Aber wenn ihr wollt, dass wir glauben, dass ein Witz, den ich drei Tage vor diesem Dinner gemacht habe, irgendeinen Einfluss auf das hatte, was passiert ist, dann solltet ihr vielleicht auch diese Hellseherin überprüfen.“

Dann zeigte er ein Video von Karoline Leavitt, der Pressesprecherin des Weißen Hauses, die die Rede des Präsidenten vor dem Dinner anpries und scherzte, es werde „heute Abend einige Schüsse im Raum geben“. Kimmel witzelte: „Wisst ihr, wer außer sich sein wird, wenn sie das hört? Die Pressesprecherin des Weißen Hauses, Karoline Leavitt.“