Stars Donald Trump bezeichnete sich einst als größter Fan von Bruce Springsteen

Bruce Springsteen performs onstage during New York Film Festival Spotlight Gala - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 13.04.2026, 14:15 Uhr

Donald Trump bezeichnete sich einst als größter Fan von Bruce Springsteen.

Donald Trump erklärte einmal, er sei der „größte Fan“ von Bruce Springsteen.

Der US-Präsident liefert sich derzeit einen Schlagabtausch mit dem ‚Born in the USA‘-Sänger, nachdem dieser seine Regierung wiederholt auf der Bühne kritisiert hatte. Trump bezeichnete den Musiker kürzlich sogar als „ausgetrocknete Pflaume“. Doch Springsteens ehemaliger Schlagzeuger Vini ‚Mad Dog‘ Lopez verriet, dass Trump früher eine ganz andere Haltung hatte. Vini traf Trump auf dessen Golfplatz in Bedminster, während er dort als Caddie arbeitete, und erinnerte sich an die Begegnung mit dem 79-jährigen Geschäftsmann als sehr freundlich. Er verriet der Zeitung ‚California Post‘: „Er war sehr nett zu mir. Er war sehr interessiert und stellte mich Melania Trump vor.“ Als Trump den Golfplatz verließ, bat er Vini um einen „großen Gefallen“. Vini behauptete, er habe gesagt: „Sag Bruce, dass ich sein größter Fan bin.“

Der 77-jährige Musiker – ein ursprüngliches Mitglied der E Street Band – ist der Meinung, dass Bruce dem Präsidenten mehr Respekt entgegenbringen und ihn nicht auf der Bühne angreifen sollte. Vini erklärte weiter: „Man sollte Respekt vor dem Präsidenten haben. Trump ist der Präsident der Vereinigten Staaten. Jeder sollte ihn respektieren. Wenn ich vor ihm stehen würde, hätte ich großen Respekt vor ihm. Ich würde nicht mit ihm über politische Themen sprechen.“

Vini betonte jedoch, dass er nicht grundsätzlich gegen Bruces Aussagen sei, aber nicht möchte, dass Politik das Land spaltet: „Ich bin nicht gegen das, was Bruce jetzt sagt. Vielleicht war ich mit 20 extremer, aber ich bin jetzt 77, und diese Extreme sind verschwunden. Die politische Lage ist so gespalten – das fällt mir schwer.“ Er fügte hinzu, dass seine eigene Band, The Wonderful Winos, bewusst unpolitisch sei: „Was auch immer wir denken, wir bringen das nicht in unsere Musik ein.“ Trotz allem betonte Vini, dass er und Bruce, mit dem er sechs Jahre lang spielte, bevor sie getrennte Wege gingen, weiterhin ein gutes Verhältnis haben und gelegentlich Kontakt halten. Er sagte: „Wenn er möchte, dass ich etwas mache, ruft er mich an. Manchmal einfach, weil er mich eine Weile nicht gesehen hat. Dann sagt er: ‚Hey, komm vorbei.‘ Und meistens ist es leider so, dass ich ihn anrufe, wenn jemand aus unserem Team gestorben ist und er es noch nicht weiß – und das passiert immer häufiger.“