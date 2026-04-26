Stars Präsident Donald Trump äußert sich zu Schüssen beim White House Correspondents‘ Dinner

Donald Trump campaigns in Pennsylvania - Getty - November 2024 BangShowbiz

Bang Showbiz | 26.04.2026, 14:36 Uhr

Präsident Donald Trump äußert sich zu Schüssen beim White House Correspondents' Dinner.

US-Präsident Donald Trump hat das Präsidentenamt als einen „sehr gefährlichen Beruf“ bezeichnet, nachdem am Samstagabend (25. April) beim White House Correspondents‘ Dinner Schüsse gefallen waren.

Der 79-jährige Präsident, seine Frau Melania Trump sowie Vizepräsident JD Vance wurden aus dem Ballsaal des Washington Hilton in Sicherheit gebracht, während sich andere Gäste unter Tischen versteckten. Ein Mann – identifiziert als der 31-jährige Lehrer Cole Thomas Allen aus Kalifornien – hatte einen Sicherheitskontrollpunkt passiert. In einer hastig einberufenen Pressekonferenz sprach Trump anschließend über die Gefahren seines Amts.

Auf Fragen zu Bedrohungen seines Lebens sagte er: „Ich habe ab und zu dieses pochende Gefühl. Aber wissen Sie was? Das ist in Ordnung. Das ist ein gefährliches Geschäft. […] Wenn mir das jemand vorher gesagt hätte, wäre ich vielleicht nicht angetreten. Okay? Das ist ein sehr gefährlicher Beruf. Die Menschen, die den größten Einfluss haben, sind diejenigen, hinter denen sie her sind.“

Trump bezeichnete den Verdächtigen als „sehr kranke Person“ und „Einzeltäter“, während er den „verrückten“ Vorfall kommentierte. Er fügte hinzu: „Ich möchte leben, weil ich dieses Land großartig machen möchte.“ Der Präsident lobte die Polizei und den Secret Service und merkte an, dass ein Agent angeschossen worden sei. Unter Bezug auf zwei frühere Vorfälle, bei denen auf ihn geschossen oder er Ziel ähnlicher Pläne gewesen sein soll, sagte er: „Es ist immer schockierend, wenn so etwas passiert. […] Es ging alles sehr schnell. Es gab nicht viel Zeit zum Nachdenken. […] Es war auf eine Weise sehr beeindruckend zu sehen, wie ein Mann, bewaffnet mit mehreren Waffen, einen Sicherheitskontrollpunkt stürmte und dann von sehr mutigen Mitgliedern des Secret Service überwältigt wurde – sie haben sehr schnell gehandelt.“

Viele der anwesenden Medienvertreter bei der Pressekonferenz waren zuvor beim Dinner gewesen, und Trump versprach, die Veranstaltung neu anzusetzen: „besser“ und „sicherer“. Er sagte: „Ich sehe so viele Smokings und schöne Kleider. Es war ein etwas anderer Abend als erwartet. Aber wir werden es wieder machen.“