Mit spannenden Gästen Joachim Llambi freut sich auf sein „Riverboat“-Debüt

Joachim Llambi freut sich auf seine erste "Riverboat"-Moderation. (ncz/spot)

SpotOn News | 23.08.2024, 16:55 Uhr

Joachim Llambi ist vor seinem "Riverboat"-Debüt voller Vorfreude. Am Freitagabend wird er gemeinsam mit Co-Moderatorin Kim Fisher erstmals durch die Talkshow führen. Der "Let's Dance"-Juror freut sich schon jetzt auf spannende Gespräche mit seinen ersten Gästen.

Am heutigen Freitagabend (23. August) kehrt die beliebte MDR-Sendung "Riverboat" aus der Sommerpause zurück – und das erstmals mit Joachim Llambi (60) als Moderator. "Heute geht es los!!! Ich bin voller Vorfreude und riesig gespannt auf unsere Gäste", schrieb der "Let's Dance"-Juror am Morgen in einer Instagram-Story.

Am Vortag erklärte Llambi bereits: "So langsam steigt die Spannung und ich freue mich schon riesig auf meine 1. MDR Riverboat Sendung zusammen mit Kim Fisher (eine fantastische Kollegin)!" Zudem freue er sich auf die "tollen" Gäste und "einfühlsame und informative Gespräche".

Auch Kim Fisher (55), die seit 1998 Teil der Talkshow ist, freut sich auf das Debüt ihres neuen Co-Moderators: Am Tag vor der Premiere teilte sie in einer Instagram-Story ein Video mit Llambi, über das sie den Lou-Reed-Song "Walk on the Wild Side" legte, obwohl die beiden im Clip aussehen, als würden sie in die Kamera sprechen. "Leider waren die Tische um uns herum lauter… aber morgen werden wir nicht nur zu sehen, sondern auch zu hören sein."

Diese Gäste begrüßt Joachim Llambi in seiner ersten "Riverboat"-Sendung

In Llambis Premierensendung am Freitagabend um 22 Uhr (im MDR) sind Radsportlerin und Olympiasiegerin Kristina Vogel (33), Autor Wladimir Kaminer (57), Sängerin Kathy Kelly (61), Komiker Bernd Stelter (63), Schauspielerin Caroline Beil (57) sowie die Schauspieler Fritz Karl (56) und Karsten Speck (64) zu Gast.

Mindestens eine Zuschauerin ist Llambi bei seiner Premiere sicher: seine "Let's Dance"-Jurykollegin Motsi Mabuse (43). Unter seinen Post kommentierte sie, dass sie einschalten werde und wünschte Llambi viel Glück.

Neben Kim Fisher gehören Comedian Matze Knop (49), MDR-Programmdirektor Klaus Brinkbäumer (57) und Moderator Wolfgang Lippert (72) zum aktuellen Moderatorenteam von "Riverboat". Die Talkshow läuft seit 1992 im MDR.