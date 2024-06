Papas Fußstapfen Joachim Llambi: Seine Tochter will Moderatorin werden

Helena und Joachim Llambi treten als Moderations-Duo auf. (eyn/spot)

SpotOn News | 18.06.2024, 12:36 Uhr

Seit Joachim Llambi vor 18 Jahren das erste Mal am Jurypult von "Let's Dance" saß, ist er aus der deutschen Fernsehlandschaft nicht mehr wegzudenken. Seine Tochter Helena will jetzt ebenfalls den Schritt ins TV-Business wagen.

Helena Llambi (19) eifert ihrem Papa, Joachim Llambi (59), beruflich nach. Der ehemalige Tänzer begann seine Karriere im Fernsehen 2006 als Wertungsrichter bei "Let's Dance" – 18 Jahre später sitzt er immer noch neben Motsi Mabuse (43) und Jorge González (56) in der Jury. Zudem ist er gern gesehener Gast in anderen TV-Shows und hat sich als Moderator einen Namen gemacht. Diesen Beruf strebt nun auch seine Tochter an. Wie Helena "RTL" verrät, möchte sie Moderatorin im Sportbereich werden.

Ihre ersten Schritte auf die Bühne absolviert Helena an der Seite ihres promienten Vaters. Die beiden moderierten bereits einige Tanz-Veranstaltungen zusammen, zuletzt "Alea tanzt" in Bad Orb vor über 2.000 Menschen. Altmeister Joachim Llambi nimmt seiner Tochter dabei die Aufregung. "Mein Vater ist ein ganz normaler Vater zu Hause. Wie jeder andere, bodenständig und will immer das Beste für mich und gibt mir Ratschläge", schwärmt die 19-Jährige im Interview. Das Gespann führe eine Vater-Tochter-Beziehung "auf Augenhöhe".

Papa Llambi war Privatsphäre wichtig

Joachim Llambi unterstützt seine Tochter jetzt zwar, wo er nur kann. Bevor Helena volljährig wurde, war ihm ihre Privatsphäre aber sehr wichtig. So durfte sie beispielsweise keinen öffentlichen Instagram-Account haben. "Wir haben sie immer so ein bisschen gebremst […] Ab 18 keine Chance mehr, da können sie machen, was sie wollen", erklärt er. Über die Jahre habe Helena den Umgang mit den Medien gut erlernt.

Video News

Helena Llambi ist die Tochter von Joachim Llambi und seiner zweiten Ehefrau Ilona. Das Paar heiratete 2005. Aus einer früheren Beziehung brachte Ilona noch eine 1999 geborene Tochter mit in die Ehe. Wenn Helena nicht gerade mit ihrem Vater auf der Bühne steht, studiert sie Medien und Kommunikation im niederländischen Rotterdam.