Film Joel McHale: Rolle in ,Scream 7‘

Joel McHale at MIPCOM at Cannes Oct 2022 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 17.01.2025, 16:00 Uhr

Joel McHale hat sich der Besetzung von ,Scream 7‘ angeschlossen.

Berichten von ,The Hollywood Reporter‘ zufolge wird der 53-jährige ,Yellowjackets’-Schauspieler in dem kommenden Horrorfilm die Rolle des Mark Evans spielen, den Ehemann von Neve Campbells Charakter Sidney Prescott.

Dies deutet darauf hin, dass der Charakter des Detective Mark Kincaid, gespielt von Patrick Dempsey in ,Scream 3‘ von 2000, an dem kommenden Projekt möglicherweise überhaupt nicht beteiligt ist. McHales Mark Evans und Campbells Rolle der Sidney Prescott werden in dem neuen Film von Paramount Pictures eine Tochter haben, die Isabel May darstellen wird. Der ,Community‘-Schauspieler wird sich als Neuling im ,Scream‘-Franchise an der Seite von Anna Camp, Celeste O’Connor, Asa Germann, Mckenna Grace und Sam Rechner befinden, während Campbell und Courteney Cox, die in dem Franchise die Rolle der Gale Weathers spielt, für den neuen Horrorfilm zurückkehren werden. Die Neuigkeiten, dass der ehemalige ,Friends‘-Star für den siebten Teil der Serie gecastet wurde, kamen Ende 2024, Monate nachdem Cox betonte, dass sie den Deal für den Film noch nicht offiziell unterschrieben habe.