Film Mckenna Grace schließt sich Besetzung von ‚The Hunger Games: Sunrise on the Reaping‘ an

Bang Showbiz | 25.04.2025, 18:00 Uhr

Mckenna Grace wurde zur Besetzung von ‚The Hunger Games: Sunrise on the Reaping‘ hinzugefügt.

Die 18-jährige Schauspielerin soll Maysilee Donner, Haymitch Abernathys Kollegin im Distrikt 12, verkörpern, berichtet ‚Deadline‘. Joseph Zada wird derweil Haymitch spielen, während Whitney Peak seine Freundin Lenore Dove Baird darstellen wird. Die Rolle der Maysilee Donner war sehr begehrt, da die Schauspieler und ihre Agenten die Rolle als die Figur ansahen, die Katniss Everdeen am nächsten kam – die Rolle, die Jennifer Lawrence in den ursprünglichen ‚Tribute von Panem‘-Filmen zum Star machte.

‚The Hunger Games: Sunrise on the Reaping‘ ist eine Adaption des gleichnamigen Romans der Autorin Suzanne Collins aus dem Jahr 2025 und der zweite Teil der Prequel-Trilogie der Autorin. Die Geschichte spielt in der Welt von Panem, 24 Jahre vor dem ersten ‚Die Tribute von Panem‘-Buch, und folgt Haymitch Abernathy, der als Tribut für die 50. Tribute von Panem, auch bekannt als das zweite Viertel Quell, ausgewählt wird.

‚The Hunger Games: Sunrise on the Reaping‘ wird von Francis Lawrence inszeniert, der nach einer Drehbuchadaption von Billy Ray arbeiten wird. Nina Jacobson und Brad Simpson von Color Force werden produzieren, während Cameron MacConomy als ausführender Produzent fungieren wird. ‚The Hunger Games: Sunrise on the Reaping‘ soll im November 2026 in die Kinos kommen.