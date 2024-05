Bei der Abschluss-Gala Joey King überrascht in Cannes mit neuer Frisur

Am Abschlussabend in Cannes fiel Joey King mit ihrer neuen Frisur auf. (ae/spot)

SpotOn News | 26.05.2024, 13:31 Uhr

Damit hatte wohl niemand gerechnet: Zwischen zwei Auftritten in Cannes wagte sich Joey King zum Friseur und präsentierte so plötzlich einen völlig neuen Haarschnitt. Zur Abschlusszeremonie, während der die Preise des Filmfestivals vergeben wurden, erschien sie mit einem Bob.

"Bullet Train"-Star Joey King (24) hat am letzten Abend der Filmfestspiele in Cannes für eine Überraschung gesorgt. Denn die Schauspielerin trug plötzlich viel kürzere Haare als noch einen Tag zuvor.

Joey King trägt jetzt kinnlang

Die 24-Jährige, die auch aus "The Kissing Booth" bekannt ist, präsentierte sich am 25. Mai erstmals mit einer kurzen Bobfrisur. Dazu trug sie ein maßgeschneidertes hellgelbes Kleid von Miu Miu und ein Paar hauchdünne, schwarze, mit Strasssteinen besetzte Handschuhe. In einem Post verriet sie, dass sie sich für ihren zweiten Tag in Cannes "einen Schnitt" gegönnt hat.

Erst am Vortag hatte sie bei der Premiere des Films "La Plus Precieuse des Marchandises" ihren ersten Auftritt überhaupt in Cannes. Dabei trug sie ihre blonden Haare noch lang und stylte sie offen und mit dezenten Wellen zu einem bodenlangen, babyblauen Kleid von Designer Cong Tri. In einem Instagram-Post zeigte sie mehrere Bilder des Looks. "Mein erstes Cannes", schrieb sie dazu und bedankte sich bei ihrem Gastgeber L'Oréal. "Ich schreibe das hier mit dem größten Lächeln im Gesicht." In ihrem maßgeschneiderten Kleid habe sie sich "sexy und wie eine Prinzessin" gefühlt. "Ich wusste nicht, dass beides gleichzeitig möglich ist."

"Die Hingabe, die Kunst zu feiern, ist hier so lebendig. Was für ein erster Tag. Ich kann morgen kaum erwarten", fügte die Schauspielerin hinzu, die auch mit ihrer zweijährigen Beziehung zu ihrem "The Kissing Booth"-Kollegen Jacob Elordi (26) für Aufmerksamkeit sorgte. 2023 heiratet sie dann den Regisseur Seven Piet.