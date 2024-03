Stars John Cena: Sein Rat an Travis Kelce

John Cena - Fast X - Rome Premiere - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 05.03.2024, 08:00 Uhr

John Cena würde Travis Kelce raten, über eine mögliche berufliche Veränderung gründlich nachzudenken.

Der 46-jährige Schauspieler war ein Wrestling-Champion, bevor er nach Hollywood wechselte, und erklärte, dass NFL-Star Travis Kelce, der derzeit mit Pop-Megastar Taylor Swift zusammen ist, einen Karrierewechsel überdenken sollte. Falls Kelce neue Wege gehen wolle, sollte er die Tatsache berücksichtigen, dass neue Fähigkeiten nicht über Nacht kommen.

Gegenüber ‚Entertainment Tonight‘ sagte er: „Ich würde ihn dazu inspirieren, über seine Reise nachzudenken. Er wurde nicht in nur einem Jahr Super-Bowl-Champion. Ich wette, er hat schon sehr früh angefangen, Football zu spielen. Das ist der eine Irrglaube, den viele Leute haben. Du bist dafür geboren. Ich war es nicht. Ich habe sehr hart gearbeitet und viele Rückschläge erlitten und sah lächerlich aus und hatte viele Misserfolge. Aber ich hatte viele Leute, die mich unterstützen, und ich habe einfach nie aufgegeben. Mein Rat an Travis ist also: Sollte er sich für eine andere Fähigkeit entscheiden, schaut euch an, wie lange es gedauert hat, bis er Football spielen konnte. Es wird so lange dauern, bis man eine andere Fähigkeit fließend beherrscht. Umgib dich einfach mit großartigen Teamkollegen und es werden gute Dinge dabei herauskommen.“

Trotz der Spekulationen, dass Travis bald in den Ruhestand gehen könnte, steht der Footballspieler noch bis 2026 bei den Kansas City Chiefs unter Vertrag und gab kürzlich zu, dass er „keine Pläne“ habe, in den Ruhestand zu gehen, obwohl sein Promi-Status ihm eine zweite Karriere in der Unterhaltungsbranche beschert hat, in der er ‚Saturday Night Live‘ moderiert und mit seinem Bruder Jason den Podcast ‚New Heights‘ macht. Während einer Pressekonferenz sagte er zu Reportern: „Wer auch immer nicht an Dinge in der Zukunft denkt, ich gebe Ihnen die Schuld. Ich habe keinen Grund, mit dem Footballspielen aufzuhören. Ich liebe es. Wir haben immer noch Erfolg und kommen mit der richtigen Einstellung ins Spiel. Ich liebe einfach die Herausforderung, die es mir jeden Tag gibt, mein Bestes zu geben. Wie gesagt, ich habe keine Lust, in absehbarer Zeit aufzuhören.“