Stars Taylor Swift: Geste für Travis Kelce

Taylor Swift performs in Dublin June 2024 Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 29.06.2024, 14:50 Uhr

Bei einem Konzert in Dublin widmete die Sängerin ihrem Partner eine Liedzeile.

Taylor Swift widmet Travis Kelce eine Zeile ihres Songs ‚Midnight Rain‘.

Der American-Football-Star wurde Bestandteil einer Performance, als die Popsängerin am vergangenen Wochenende in Dublin ein Konzert ihrer aktuellen ‚Eras Tour‘ spielte. Im ‚Midnights‘-Abschnitt der Tournee gab Taylor ihren Hit ‚Midnight Rain‘ zum Besten und nahm dabei breit grinsend Kelces typische Schützenpose ein, als sie die Textzeile „And he never thinks of me, except when I’m on TV“ [„Er denkt nie an mich, außer wenn ich im Fernsehen bin“] sang. Bei dem Konzert in der irischen Hauptstadt präsentierte die Musikerin außerdem nagelneue Kostüme für die ‚Folkmore‘- und ‚1989‘-Abschnitte der Tournee. Neben einigen energiegeladenen Tanzeinlagen bewies sie außerdem ihr Talent an der Gitarre sowie am Klavier, an dem sie sich für einige ausgewählte Songs selbst begleitete.

Beim Publikum bedankte sich Taylor für die lautstarke Unterstützung ihrer Fans. „Dublin. Das war wild“, rief sie den begeisterten Zuschauern zu. „Ich fühle mich großartig. Heute Abend darf ich eine ausverkaufte Show in Dublin an einem Freitag spielen. Ihr gebt mir so ein gutes Gefühl, das geht direkt in meinen Kopf. Ich gebt mir ein Gefühl von Stärke.“