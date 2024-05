Film Kirsten Dunst: Neuer Film mit Daniel Brühl Kirsten Dunst und Daniel Brühl spielen die Hauptrollen in ‚The Entertainment System Is Down‘. Die beiden haben sich Keanu Reeves in der Besetzung des Films des gefeierten Regisseurs Ruben Östlund angeschlossen. Der Film handelt von einem Langstreckenflug, bei dem das Unterhaltungssystem ausfällt und die Passagiere sich dem Horror der Langeweile stellen müssen. Weitere Stars der […]