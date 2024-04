Musik Jon Bon Jovi: Kein Fan von ‚Livin‘ On a Prayer‘

Jon Bon Jovi - CNN Heroes 2019 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 28.04.2024, 12:50 Uhr

Der Rockstar gesteht, dass er den Erfolg des Songs nie erwartet hätte.

Jon Bon Jovi war anfangs nicht besonders angetan von ‚Livin‘ On a Prayer‘.

Der Bon Jovi-Frontmann verrät, dass er mit seiner ursprünglichen Einschätzung der 1986er-Chartsingle, die später zu einem der berühmtesten Hits der Gruppe wurde, falsch lag.

Im Interview mit dem ‚People‘-Magazin erzählt der Rockstar: „Es war nicht so, dass ich [den Song] nicht aufnehmen wollte, aber ich war an dem Tag, an dem wir ihn schrieben, nicht besonders beeindruckt. Es war die einfache Akkordfolge, die Melodien und der Text. Aber die Basslinie erwachte im Demostudio zum Leben, als wir sie zurück in die Band brachten und sie ausarbeiteten. So wurde es zu dem, was es ist. Wir wussten, was wir wollten, wir hatten es nur noch nicht, und so dachte ich: ‚Ja, das ist gut. Ein guter Tag. Ein guter Tag im Büro‘, und ich lag falsch. Es ist einer der größten Songs in unserem Katalog.“

Der 62-jährige Sänger gibt außerdem zu, dass er von ‚Always‘ aus dem Jahr 1994 nicht begeistert war und bereit war, den Track auf Eis zu legen. Dabei sei er wie ‚Livin‘ On a Prayer‘ zu einem „unserer größten Songs überhaupt“ geworden. „Als ich ihn geschrieben hatte, haben wir eine Demo für einen Film aufgenommen und dachten: ‚Ja, das ist nicht sehr gut‘“, schildert Bon Jovi. „Wir legten es beiseite, und ein A R-Typ, der ein Freund von uns war, hörte sich einige dieser verlorenen Songs an und sagte: ‚Weißt du, das ist ein Riesenhit.‘ Er hatte Recht.“