Bestätigte Eheschließung Jon Bon Jovi schwärmt von Hochzeit seines Sohnes Jake

Jake Bongiovi (l.), Millie Bobby Brown, Jon Bon Jovi und Dorothea Hurley bei der "Damsel"-Premiere in New York. (jom/spot)

SpotOn News | 29.05.2024, 07:25 Uhr

Jon Bon Jovi hat in einem Interview über die Hochzeit seines Sohnes Jake Bongiovi mit Millie Bobby Brown geschwärmt und damit die Eheschließung bestätigt.

Jon Bon Jovi (62) hat die Hochzeit seines Sohnes Jake Bongiovi (22) offiziell bestätigt. In der "The One Show" von BBC sagte er über seinen Sohn und dessen Ehefrau, "Stranger Things"-Schauspielerin Millie Bobby Brown (20): "Es geht ihnen wunderbar. Sie sind absolut fantastisch." Es sei "eine sehr kleine Familienhochzeit" gewesen und die Braut habe "umwerfend" ausgesehen, erzählte er weiter. "Jake ist so glücklich, wie er nur sein kann. Es ist wahr."

Love is in the air! 💍👀 Rock icon @jonbonjovi reflects on his son Jake tying the knot with English actress Millie Bobby Brown 🫶 #TheOneShow 👉 https://t.co/VjJyrfUjUi pic.twitter.com/pxtCnTtHmX — BBC The One Show (@BBCTheOneShow) May 28, 2024

Hochzeit im Privaten

Dass Jake Bongiovi und Millie Bobby Brown den Bund für Leben geschlossen haben, berichtete zuvor unter anderem das US-Magazin "People". Brown und der Sohn von Jon Bon Jovi gaben sich demnach vor rund einer Woche in einer privaten Zeremonie das Jawort. Sowohl Jon Bon Jovi als auch die Eltern von Netflix-Star Brown seien anwesend gewesen. Das frisch verheiratete Paar soll zudem eine größere Hochzeitszeremonie planen, die später im Jahr stattfinden soll.

In einem Interview mit WWD hatte Millie Bobby Brown bereits im vergangenen Jahr angekündigt, dass sie ihre Hochzeit möglichst privat halten wolle. Es gebe "Momente im Leben, die man nur einmal erlebt. Und es fühlt sich für mich einfach unnatürlich an, wenn alle Meinungen und Augen auf einen gerichtet sind", sagte die Schauspielerin. "Deshalb halte ich es für wichtig, diese kleinen, kostbaren Momente im Leben ganz für sich zu behalten."

Im April 2023 gab Brown mit einem romantischen Instagram-Post ihre Verlobung bekannt. "Ich habe dich drei Sommer lang geliebt, jetzt, mein Schatz, will ich sie alle", schrieb der Star aus Filmen wie "Godzilla vs. Kong" oder "Enola Holmes" damals in dem sozialen Netzwerk. Im Mai letzten Jahres hatte Jon Bon Jovi in einem Radiointerview über seine jetzt Schwiegertochter erklärt: "Millie ist wundervoll. Ihre gesamte Familie ist toll. Jake ist sehr, sehr glücklich."