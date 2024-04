Disney+-Serie über Bandgeschichte Jon Bon Jovi strahlt mit seiner Band bei Doku-Premiere in London

Jon Bon Jovi strahlt mit David Bryan (l.) und Tico Torres (r.) auf dem roten Teppich. (sv/spot)

SpotOn News | 18.04.2024, 15:32 Uhr

Jon Bon Jovi und seine Bandkollegen können auf vier Jahrzehnte Bandgeschichte zurückblicken. Diese wurde nun als Doku-Serie verfilmt. In London feierte der Rockstar mit seinen Musikern nun die Premiere.

Jon Bon Jovi (62) hat einen glanzvollen Auftritt in London hingelegt. Der 62-Jährige besuchte mit seinen Bandkollegen am Mittwoch (17. April) die UK-Premiere der Disney+-Serie, die die 40-jährige Geschichte von Bon Jovi beleuchtet.

Der ergraute Rockstar erschien in einem eleganten Anzug. Auf eine Krawatte verzichtete der Leadsänger, was seinem Look eine gewisse Lässigkeit verlieh. Für einige Fotos posierte er mit Sonnenbrille. Auf dem roten Teppich begleiteten ihn Keyboarder David Bryan (62) und Schlagzeuger Tico Torres (70). Bassist Hugh McDonald (73) fehlte bei dem Event im Odeon Luxe Leicester Square, wie "DailyMail" berichtet. Auch Bon Jovis Ehefrau Dorothea Bongiovi (61) war mit der Band auf dem roten Teppich und posierte mit ihrem Mann für die Fotografen.

Doku-Serie zu Bon Jovi kommt auf Disney+

Die Bon-Jovi-Stars feierten die Premiere ihrer Doku-Serie "Thank You, Goodnight: The Bon Jovi Story" von Regisseur Gotham Chopra (49), der ebenfalls auf dem Event war. Die vierteilige Dokumentation über die Geschichte der Band erscheint am 26. April beim Streamingdienst Disney+.

Zuvor hatte der 62-Jährige in der ITV-Sendung "Good Morning" über die Doku gesprochen. Die Sichtung des Materials beschrieb der Sänger als emotional. "Wir haben uns vor etwa sechs Monaten getroffen, um einen Rohschnitt zu sehen, und das war das letzte Mal, dass ich es mir angesehen habe, und es war emotional", erzählte Bon Jovi.

Neues Album angekündigt

Die US-amerikanische Rockband Bon Jovi wurde 1983 gegründet. Besonders in den 80er und 90er Jahren hatten Bon Jovi mit Songs wie "Livin' On a Prayer", "Bed of Roses" oder "It's My Life" große internationale Erfolge gefeiert. Für Juni dieses Jahres wurde ein neues Album mit dem Titel "Bon Jovi: Forever" angekündigt.