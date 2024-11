Stars Jonathan Bailey: Er liebt die Ratschläge von Ian McKellen

Jonathan Bailey - Wicked premiere November 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 14.11.2024, 18:00 Uhr

Jonathan Bailey „könnte sich keinen besseren Mentor als Sir Ian McKellen wünschen“.

Der ‚Wicked‘-Darsteller baute eine Bindung zu dem ‚Herr der Ringe‘-Star auf, als sie 2017 in einer Bühnenproduktion von ‚King Lear‘ zusammenarbeiteten, und er wird immer dankbar für die Ratschläge und Anleitungen sein, die ihm die Leinwandlegende gegeben hat.

Bailey erzählte der Hollywood-Ausgabe des ‚Vanity Fair‘-Magazins: „Ian McKellen war wahnsinnig und ich habe ‚King Lear‘ mit ihm gemacht. Er war einer der ersten, die mich besuchten, als ich ‚Cock‘ im West End drehte, und wir gingen danach noch etwas trinken.“ Der Film-Veteran gab dem damaligen Newcomer Karriere-Ratschläge: „Er war sich darüber im Klaren, wie es sich entwickeln könnte, und sollte es so kommen, worauf man sich freuen sollte und worauf man achten sollte. Ich könnte mir kein besseres Vorbild wünschen.“

Der 36-jährige Schauspieler sprach auch darüber, dass er in der Öffentlichkeit immer mehr erkannt werde, und obwohl es „erstaunlich“ sei, gab er zu, dass es etwas gewöhnungsbedürftig war. Er sagte: „Es ist lustig – natürlich wird man erkannt, aber das ‚Bridgerton‘ an der Sache ist wirklich interessant. Es ist eine Sache, in einer Show zu sein, die national ist, aber ich habe das Gefühl, dass ich außerhalb Großbritanniens mehr erkannt wurde als in Großbritannien. Es braucht Zeit, um sich daran zu gewöhnen, das tut es wirklich. Es ist keine leichte Sache, aber es ist auch erstaunlich.“