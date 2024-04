Film Joseph Quinn über den neuen ‚Die Fantastischen Vier‘-Film

Joseph Quinn - October 2022 - Avalon - Newport Beach Film Festival BangShowbiz

Bang Showbiz | 18.04.2024, 14:00 Uhr

Joseph Quinn erzählte, dass er sich keine Sorgen darüber mache, dass die Superhelden-Müdigkeit den Erfolg von ‚Die Fantastischen Vier‘ beeinträchtigen könnte.

Der 30-jährige Schauspieler wird voraussichtlich in der Rolle des Johnny Storm/Human Touch in dem neuen Marvel Cinematic Universe (MCU)-Film mitspielen und wies alle Befürchtungen zurück, dass die Verärgerung der Zuschauer über das Genre die Leistung des Films beeinträchtigen würde, wenn er im nächsten Jahr in die Kinos kommt.

In einem Interview gegenüber ‚Entertainment Weekly‘ verriet der Star: „Ich denke, dass wir mit der Geschichte der Fantastischen Vier das Gefühl haben, dass wir alles richtig machen möchten. Es gibt dabei Aspekte, die sich stark von den anderen Marvel-Filmen unterscheiden. Das hat sich für mich sehr fesselnd angefühlt. Und noch einmal zurück zu den Beteiligten: Matt (Shakman) natürlich, der Regisseur, den ich für brillant halte, und das Cast und ich haben es uns durchgelesen und das Drehbuch ist echt brillant. Ich freue mich sehr darüber, diese Gelegenheit zu haben.” Der ‚Stranger Things‘-Darsteller fügte hinzu: „Superheldenfilme sind Filme über Menschen. Und wenn uns die Menschen und die Charaktere und die Gefahr und das Spektakel am Herzen liegen, dann gehen die Leute deshalb ins Kino, um sich die Filme anzusehen. Das machen wir nicht nur für einen Penny, sondern für ein Pfund. Wir werden es probieren.” Zu Quinns Superhelden-Team gesellt sich ein Cast, zu dem die Stars Vanessa Kirby, Pedro Pascal und Ebon Moss-Bachrach gehören, wobei der Darsteller enthüllte, dass ihn die Zusammenarbeit mit den anderen Talenten an dem Projekt sehr interessierte.