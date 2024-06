Film Joseph Quinn: ‚Gladiator II‘ ist eine Hommage an das Original

Joseph Quinn - October 2022 - Avalon - Newport Beach Film Festival BangShowbiz

Bang Showbiz | 28.06.2024, 12:00 Uhr

Joseph Quinn verriet, dass er wegen des neuen ‚Gladiator‘-Films „etwas nervös“ sei.

Der ‚Stranger Things‘-Schauspieler spielt die Rolle des Kaiser Caracalla in Sir Ridley Scotts kommendem epischen Historiendrama ‚Gladiator II‘ und obwohl der Star den Film noch nicht gesehen hat, erzählte Joseph jetzt, dass er eine Hommage an das Original sei.

Der Darsteller enthüllte in einem Interview gegenüber ‚Variety‘: „Ich habe mir noch keine Schnittfassung davon angesehen. Ich habe kurze Ausschnitte davon gesehen und es sieht aus wie alles, was man sich nur wünschen kann. Es ist eine Hommage an den ersten Film, aber es ist auch sehr eigenständig. Es gibt einige fantastische Performances darin. Und ich freue mich sehr darauf, dass die Leute ihn sehen werden – auch wenn ich etwas nervös bin.“ Neben dem ‚Gladiator‘-Sequel wird Joseph zudem in ‚Die Fantastischen Vier‘ in der Rolle des Johnny Storm, alias die menschliche Fackel, zu sehen sein. Und der Darsteller fügte hinzu, dass er sich von Lupita Nyong’o, seiner Co-Darstellerin aus ‚A Quiet Place: Day One‘, Rat zu einem Einstieg ins Marvel Cinematic Universe holen wollte, nachdem der Star Nakia in Marvels ‚Black Panther‘-Filmen spielte. Und Joseph erklärte zuvor, dass die Zusammenarbeit mit Lupita einer der Hauptgründe gewesen sei, warum er sich für die Arbeit an dem Film entschied.