Film Josh Brolin: Traum von Rolle in ‚Deadpool and Wolverine‘

Josh Brolin - Dune: Part Two - London Photocall - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 01.05.2024, 13:44 Uhr

Der Schauspieler verriet, dass er unbedingt in dem Film mitspielen wollte.

Josh Brolin verriet, dass er unbedingt in ‚Deadpool and Wolverine‘ mitspielen wollte.

Der 56-jährige Schauspieler war zuvor als Cable in ‚Deadpool 2‘ mit von der Partie gewesen und Josh erzählte jetzt, dass er die Rolle auch gerne in dem neuen Marvel-Film übernommen hätte.

Der Star erzählte in einem Gespräch gegenüber ‚ThePlaylist‘: „Ich wollte in diesem Film unbedingt mitspielen.“ Brolin habe es genossen, Cable in dem Film von 2018 zu verkörpern. Doch der Darsteller gab zu, dass er das Innenleben von Marvel nicht verstehen würde. Der Schauspieler, der neben den Stars Ryan Reynolds, Zazie Beetz und Morena Baccarin in ‚Deadpool 2‘ mitgespielt hatte, fügte hinzu: „[Marvel] ist ein komplexeres Labyrinth, als es Outer Range jemals sein wird, mein Freund. Und ich werde es nie erfahren, wo das ist oder was das ist oder womit ich es zu tun habe oder womit ich es nicht zu tun habe – die MCU ist jetzt darin involviert. Cable machte sehr viel Spaß. Ich habe diese Rolle echt gerne gespielt. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht.“ Trotzdem empfindet Josh keine Bitterkeit gegenüber jemandem, der an ‚Deadpool and Wolverine‘ mitwirkte. Der Schauspieler enthüllte, dass er ein großer Fan von Ryan Reynolds und Hugh Jackman sei und schwärmte: „Hugh, ich bin absolut verliebt in ihn. Ich kenne Ryan jetzt und ich habe Hugh ein paar Mal getroffen, und ich denke, als er Logan gemacht hat – vergessen Sie es! Ich meine, Scott Frank, der es schrieb, ist ein guter Freund von mir und ich finde das Zusammentreffen [dieser Charaktere] einfach fantastisch. Und Hugh, ich weiß nicht, wie alt Hugh ist – ist er 56, 57? Ich meine, im Ernst, der Typ altert nicht. Also, ja, ich bin ein großer Fan von ihm.”