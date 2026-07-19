Stars Josh Duhamel fühlte sich ‚zu alt‘ für seine Frau

Josh Duhamel and Audra Mari - Shotgun Wedding premiere 2023 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 19.07.2026, 12:00 Uhr

Josh Duhamel erinnert sich an den Moment, als ihm klar wurde, dass er 'zu alt' für seine Frau ist.

Josh Duhamel hat erzählt, wann ihm bewusst wurde, dass er sich für seine Frau eigentlich „zu alt“ fühlt.

Der 53-jährige Schauspieler hat eine deutlich jüngere Schwester namens Kassidy. Als er ein Babyfoto von ihr sah, wurde ihm erst richtig bewusst, wie groß der Altersunterschied zwischen ihm und seiner 32-jährigen Ehefrau Audra Mari ist. Die beiden heirateten 2022 nach vier Jahren Beziehung. Kassidy und Audra wurden nur wenige Monate auseinander geboren. Im Podcast ‚The HoneyDew‘ With Ryan Sickler erzählte Duhamel lachend: „Kassidy kam zur Welt, als ich an der Minot State University Football spielte. Go Beavers!“

Der Star aus ‚Win a Date with Tad Hamilton!‘ erzählte weiter, dass es ein Foto von ihm gibt, auf dem er mit 21 Jahren seine neugeborene Schwester Kassidy auf dem Arm hält. Er erinnerte sich lachend: „Ich schaute mir das Foto an, dann meine Frau, und sagte: ‚Weißt du eigentlich, dass du und Kassidy genau gleich alt seid?‘ Dann dachte ich: ‚Ist das jetzt etwas Positives oder eher nicht? Ich weiß es nicht.‘ Ich sagte zu Audra: ‚Uff … offiziell bin ich wohl zu alt für dich.‘ […] Mir war das nie so richtig bewusst, bis ich dieses Foto gesehen habe.“

Der ‚Ransom Canyon‘-Star, der mit seiner Ex-Frau Fergie den zwölfjährigen Sohn Axl hat und mit Audra Mari die beiden gemeinsamen Kinder Shepherd (2) und Rocca (2 Monate), verriet kürzlich außerdem, dass er eine Beziehung mit Audra zunächst ausgeschlossen hatte, weil sie ihm „zu jung“ erschien. Im Podcast ‚The Skinny Confidential‘ sagte er: „Wir hatten eine Grillparty bei mir zu Hause. Wir standen bereits in Kontakt, weil ich wusste, dass sie ebenfalls aus North Dakota stammt und bei der Wahl zur Miss USA sehr erfolgreich war. Ich lud sie aber nicht ein, weil ich mit ihr ausgehen wollte. Ganz ehrlich, dafür war sie mir einfach zu jung.“

Schließlich änderte Josh seine Meinung, nachdem er beobachtet hatte, wie liebevoll Audra bei der Grillparty mit den Kindern umging. Er erklärte: „Ich erinnere mich daran, wie sie sich um die Kinder auf der Party kümmerte und darauf achtete, dass alle genug zu essen hatten. Da dachte ich: Das erinnert mich an mein Zuhause und genau an die Art Frau, mit der ich wirklich zusammen sein möchte.“