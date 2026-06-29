Stars Debbie McWilliams: Diese drei Stars sind keine guten Bond-Anwärter

Daniel Craig - Avalon - 2015 - Spectre BangShowbiz

Bang Showbiz | 29.06.2026, 14:00 Uhr

Debbie McWilliams, die ehemalige Casting-Direktorin von James Bond, hat ihr Urteil über die drei Schauspieler gefällt, die um die Rolle des nächsten 007 konkurrieren.

Amazon MGM Studios hat die Filmreihe übernommen und ist derzeit auf der Suche nach einem neuen Star als Nachfolger für Daniel Craig, der seine Rolle als Bond nach dem Kinostart von ‚Keine Zeit zu sterben‘ im Jahr 2021 aufgegeben hat, in dem der Tod des Superspions gezeigt wurde. Nun hat sich McWilliams – die für die Besetzung von 13 Bond-Filmen verantwortlich war – zu Berichten geäußert, wonach Callum Turner die größten Chancen auf die Rolle habe, während auch Harris Dickinson und Jacob Elordi im Gespräch sein sollen.

McWilliams ist jedoch der festen Überzeugung, dass alle drei unwahrscheinliche Kandidaten für 007 sind. Gegenüber der Zeitung ‚The Independent‘ sagte sie: „Es ist absolut unerlässlich, dass er ein absolutes Rätsel bleibt. Ich möchte keinen von ihnen [Turner, Dickinson oder Elordi] als James Bond sehen, weil wir mittlerweile so viel über sie wissen.“ McWilliams erklärte weiter, dass der Schauspieler, der die Rolle bekommt, weniger in der Öffentlichkeit stehen müsse, um den Superspion glaubwürdig zu machen. Sie fügte hinzu: „Wir wollen so wenig wie möglich über ihn [den Schauspieler] persönlich wissen, denn genau das macht einen Spion aus. Wir müssen nicht wissen, wo er einkaufen geht, wer seine Eltern sind oder wo er wohnt. Wir wollen ihn niemals zu Hause sehen. Und ein entscheidendes Element des Ganzen ist seine Aufgabenbeschreibung. Er hat die Erlaubnis zu töten, und wir müssen glauben, dass er dazu in der Lage ist. Wenn man das nicht tut, hat man das Publikum verloren.“

McWilliams – die kurz vor der Übernahme durch Amazon MGM Studios von ihrer Position als Casting-Direktorin für James Bond zurücktrat – fügte hinzu, dass sie sich wünsche, die Rolle werde an „jemanden vergeben, der völlig aus dem Nichts kommt“. Zudem richtete sie eine ernste Warnung an die Schauspieler, die die Rolle des Bond übernehmen wollen – sie betonte, dass es ein sehr harter Job sei und sie ihr Leben den Filmen widmen müssten.