BangShowbiz

11.06.2024

Josh Hartnett ist entschlossen, bei seiner Filmarbeit zu experimentieren.

Der 45-jährige Schauspieler hat im Laufe seiner Karriere mit Vorliebe in Indie-Filmen mitgewirkt und erklärte, dass er mit Menschen arbeiten möchte, die er als „Künstler“ betrachtet.

Im Gespräch mit ‘Variety’ sagte Josh: „Ich liebe das Experimentieren im Film. Und diese Jungs sind immer noch ganz vorne mit dabei, wenn es um Experimente im Film geht. Ich war nie gegen (Mainstream-Filme); ich war nur gegen Malen nach Zahlen. Ich möchte mit Leuten arbeiten, die – in Ermangelung eines besseren Begriffs – Künstler sind. Das ist mir zum Glück immer gelungen, aber einige dieser Filme wurden vom Publikum nicht so aufgenommen, wie ich es mir erhofft hatte, und sie waren klein.“

Hartnett erklärte, dass seine Vorliebe für Indie-Projekte durch seine Rolle in dem Film ‚The Virgin Suicides‘ aus dem Jahr 1999 ausgelöst wurde – der heute als Kultklassiker gilt, obwohl er an den Kinokassen wenig Eindruck machte. „Ich hatte gehofft, dass all diese Filme in der Lage sein würden, sich auf dieses Niveau zu begeben. Einige von ihnen sind besser als andere, aber ich denke, dass sie alle einen würdigen Abstecher wert waren”, so Hartnett.

Josh verriet auch, dass sich seine Herangehensweise bei der Auswahl von Rollen geändert hat. Der ‘Pearl Harbor’-Darsteller sagte: „Früher war ich wirklich an der Wirkung der Figur interessiert und daran, was die Figur für mich persönlich bedeutet. Ich wollte eine bestimmte Art von Charakter finden, als ich die Wahl hatte, als ich jünger war. Und als ich dann älter wurde, habe ich gemerkt, dass ich eigentlich Dinge wählen möchte, die weit außerhalb dessen liegen, was ich verstehe. Es geht mir auch nicht so sehr um die Figur, sondern um die Leute, mit denen ich zusammenarbeite. Wenn es tolle Leute sind, dann ist es mein Job, herauszufinden, was die Figur ist.“