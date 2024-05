Film Josh O’Connor und Cailee Spaeny: Rollen in ‚Knives Out 3‘

Cailee Spaeny attends the Los Angeles Premiere of A24s Civil War - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 28.05.2024, 12:00 Uhr

Die Stars haben sich dem Cast des Films angeschlossen.

Josh O’Connor und Cailee Spaeny haben sich dem Cast von ‚Knives Out 3‘ angeschlossen.

Der ‚Crown‘-Star und die ‚Priscilla‘-Schauspielerin werden neben Daniel Craig, der in dem Film erneut als Detektiv Benoit Blanc zu sehen sein wird, in Rian Johnsons ‚Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery‘ für Netflix mitspielen.

Die Produktion des neuen Projekts startet im Juni, die Veröffentlichung des Films ist für 2025 geplant. In der vergangenen Woche verkündete Johnson auf seinem Account auf X: „Das Spannendste daran, Benoit-Blanc-Filme zu drehen. Wir stehen kurz davor, mit der Produktion des dritten Teils zu beginnen, und ich freue mich sehr darüber, den Titel zu teilen, der einen kleinen Hinweis darauf gibt, wohin es gehen wird. Der nächste Krimi von Benoit Blanc, der der Nachfolger von ‚Knives Out‘ und ‚Glass Onion‘ ist, heißt ‚Wake Up Dead Man‘.“ Und auch Netflix teilte die Neuigkeiten auf seiner Website mit und erklärte: „Richtig, Daniel Craig ist als der höfliche Südstaatler-Ermittler in ‚Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery‘ zurück, einem neuen Teil der Krimi-Filmreihe, die von Autor und Regisseur Rian Johnson geschrieben und inszeniert wurde. Blanc wird ein neues Mordgeheimnis in einem noch unbekannten Umfeld aufdecken, umgeben von einer neuen Gruppe von Verdächtigen.” Der erste ‚Knives Out‘-Film war im Jahr 2019 in die Kinos gekommen, als Blanc damit beauftragt wurde, den Tod des Bestsellerautors Harlan Thrombey (Christopher Plummer) aufzuklären, wobei er sich mit der Krankenschwester Marta Cabrera (Ana de Armas) zusammentat, um die Wahrheit herauszufinden. In ‚Glass Onion: A Knives Out Mystery‘ von 2022 ist er in Griechenland gewesen, um dort gegen den Tech-Milliardär Miles Bron (Edward Norton) zu ermitteln.