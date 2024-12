Stars Joss Stone: Schwanger kurz nach Adoption

Joss Stone - December 2024 - pregnant - ONE USE BangShowbiz

Bang Showbiz | 20.12.2024, 11:00 Uhr

Die Sängerin kann es selbst kaum glauben: Kurz nach der Adoption ihres Sohnes ist sie nun schwanger.

Joss Stone ist wieder schwanger – kurz nachdem sie einen kleinen Jungen adoptiert hat.

Die britische Sängerin hat bereits die dreijährige Tochter Violet und den zweijährigen Sohn Shackleton mit ihrem Ehemann Cody DaLuz. Vor wenigen Wochen adoptierte das Paar den wenige Wochen alten Bear. Am Donnerstagabend (19. Dezember) offenbarte die 37-Jährige nun die überraschenden Baby-News.

Neben einem Video, in dem sie einen Schwangerschaftstest in der Hand hält, schrieb sie auf Instagram: „Ganz ehrlich. Schockiert war eine Untertreibung. Nichts und niemand kann uns jetzt die Freude nehmen. Wir sind so glücklich!!!!“ Die künftige Vierfach-Mama scherzte: „Vielleicht sollten wir die ‚Less is More‘-Tour die Schwanger-Tour nennen.“

Vor wenigen Wochen hatte die ‚Super Duper Love‘-Interpretin enthüllt, dass der sieben Wochen alte Bear Probleme mit seiner Lunge hat und die Ärzte sie davor gewarnt haben, mit ihm irgendwo hin zu gehen. In einem Instagram-Video erklärte Joss: „Ich sitze mit ihm im Auto, weil er so klein ist, dass er nicht rausgehen kann, da er so früh geboren wurde und seine Lunge ein wenig verletzlich ist. Ich bin einfach hier mit dem kleinen Mann und hänge ab.“

Der Popstar fügte hinzu: „Im Krankenhaus sagten sie: ‚Nimm ihn nirgendwo mit raus‘. Aber kurz darauf hieß es: ‚Machen Sie einen Arzttermin‘ und ich dachte: ‚Moment mal, Sie haben mir gerade gesagt, ich solle nicht mit ihm rausgehen, weil seine Lunge zu empfindlich ist. Aber Sie wollen, dass ich ihn zum Arzt bringe, wo es all diese Keime und so gibt?‘“