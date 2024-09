Stars Jude Law: Er wollte für sein schauspielerisches Talent ‚ernst genommen‘ werden

13.09.2024

Jude Law erzählte, dass er als junger Schauspieler entschlossen dazu war, „ernst genommen“ zu werden.

Der 51-jährige Star erhielt in jungen Jahren viel Aufmerksamkeit für sein gutes Aussehen und seine Romanzen, wobei Jude aber immer wollte, dass die Leute sein schauspielerisches Talent anerkennen.

Law, der von 1997 bis 2003 mit der Schauspielerin Sadie Frost verheiratet war, erklärte in einem Gespräch gegenüber ‚Guardian‘: „In meinen Zwanzigern war ich mir sehr bewusst, dass ich ernst genommen werden und eine Vielzahl dramatischer Rollen spielen wollte, also nicht nur in den Rollen, in denen man gut aussieht. Ich habe das alles in meinem eigenen Kopf mit viel Aufregung und Drama durchgespielt. Wenn man älter wird und diese Rollen nicht mehr bekommt, dann denkt man sich: ‚Was habe ich mir dabei nur gedacht?‘ Ich kann wohl verstehen, dass ein 22-Jähriger eine gesunde, breit gefächerte Karriere haben will. Das Gute daran, ins mittlere Alter zu kommen, ist, dass die Charaktere etwas komplexer werden können.“ Und heute macht Jude seine Arbeit als Schauspieler tatsächlich mehr Spaß als je zuvor. Der in London geborene Darsteller, der die Rolle des Dickie Greenleaf im Psychothriller ‚Der talentierte Mr. Ripley‘ von 1999 spielte, sagte: „Ich habe ein gutes Gespür dafür, wer ich bin, was ich gemacht habe und was ich noch tun möchte. Ich denke gerne, dass ich schon immer wählerisch gewesen bin. Das Interessante am Älterwerden ist, dass man Charaktere spielen kann, die denen ähneln, die man in der Vergangenheit spielte, aber die jetzt in ihren 50ern sind.”