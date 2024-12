Stars Jude Law: Liebe braucht keine Ferien ist ein Weihnachtsklassiker

Bang Showbiz | 16.12.2024, 14:00 Uhr

Der Schauspieler freut sich darüber, dass sein Weihnachtsfilm zu einem Klassiker avanciert ist.

Jude Law freut sich, dass ‚Liebe braucht keine Ferien‘ zum Weihnachtsklassiker wurde.

Der 51-jährige Schauspieler verkörperte in der Komödie aus 2006 den verwitweten Vater Graham. Im Film verlieben sich zwei Frauen unerwartet in ihnen zuvor unbekannte Männer, nachdem sie für die Weihnachtsfeiertage ihre Wohnungen getauscht haben. Dass ‚Liebe braucht keine Ferien‘ heute zu den beliebtesten Weihnachtsfilmen gehört, hätten Jude Law und seine Co-Stars Kate Winslet, Jack Black und Cameron Diaz damals offenbar nicht erwartet. Auf die Frage, ob er nach der Premiere damit gerechnet habe, dass der Film einmal ein Muss an Weihnachten wird, antwortete Jude jetzt im Interview mit ‚Observer New Review‘: „Nein, das macht mich sprachlos, aber ich finde es wirklich bewegend. Ich meine, für mich war es nur ein weiterer Job. Es war ein wirklich fröhlicher Film, wir hatten Spaß beim Dreh und ich wusste, dass ich in den Händen von jemandem bin, der weiß, wie man so etwas abzieht. Und dann, ja, passierte eine Welle von Wiederholungen nach der anderen. Man kann das nicht planen, aber wie erfreulich, ganz ehrlich.“

Ein wenig „schuldig“ fühlt sich Jude laut eigener Aussage stets, wenn Fans ihn auf das romantische Cottage ansprechen, das im Film zu sehen war. Der Grund dafür ist, dass dieses kleine Häuschen nie existierte. „Die Innenansichten waren ein Studio in Los Angeles“, erklärte der Hollywoodstar weiter. „Wegen dieser Hingabe fühle ich mich immer schuldig, das den Leuten zu erzählen, den Traum zu zerstören… Hört zu, im Film ist es real, das ist das Wichtige.“