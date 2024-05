Wegen ihrer Augenkrankheit Judi Dench denkt über Karriere-Ende nach

Judi Dench denkt über ihr Karriere-Ende nach. (smi/spot)

SpotOn News | 27.05.2024, 13:47 Uhr

Judi Dench deutet das Ende ihrer Schauspielkarriere an. Die Oscarpreisträgerin leidet seit über zehn Jahren unter altersbedingter Makuladegeneration. Wird die Schauspielerin nie wieder auf der Leinwand zu sehen sein?

Im Sommer letzten Jahres hatte Judi Dench (89) trotz ihrer Augenprobleme noch betont, nicht an ein Ende ihrer Schauspielkarriere zu denken. Das scheint sich mittlerweile geändert zu haben. Bei der Chelsea Flower Show wurde Dench laut "The Mirror" gefragt, ob sie vor die Kamera zurückkehren werde. "Nein, nein, ich kann nicht einmal etwas sehen", entgegnete die Oscarpreisträgerin demnach. Auf die Nachfrage der britischen Zeitung wollte sich ihr Management nicht weiter dazu äußern. "Judi hat nichts weiter hinzuzufügen als das, was sie dem Journalisten gesagt hat", hieß es.

Judi Denchs letzter Film "Spirited" stammt aus dem Jahr 2022. In der Komödie nach Charles Dickens "Weihnachtsgeschichte" mit Will Ferrell (56) hatte sie jedoch nur einen Miniauftritt. Ihren letzten größeren Auftritt legte sie 2021 in "Belfast" hin. Für ihre Nebenrolle in Kenneth Branaghs (63) autobiografisch geprägten Film erhielt sie ihre achte Oscar-Nominierung. Ein neues Projekt hat sie laut der Online-Filmdatenbank IMDb nicht in der Pipeline.

An fortschreitender Makuladegeneration erkrankt

Judi Dench hatte bereits 2012 bekannt gegeben, dass sie an einer fortschreitenden Makuladegeneration leide. Bei der altersbedingten, nicht heilbaren Erkrankung der Netzhaut geht die Sehfähigkeit im Bereich des schärfsten Sehens verloren.

"Ich kann auf einem Filmset nichts mehr sehen", sagte Judi Dench 2023 zu "The Mirror". Auch Drehbücher könne sie nicht mehr lesen. "Aber man muss damit klarkommen", sagte sie. "Mach weiter", sei ihre Parole. Das scheint sich nun geändert zu haben.