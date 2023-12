Live-Show am 23. Dezember Judith Williams als Rategast im „The Masked Singer“-Finale

Die Eisprinzessin, der Lulatsch, der Mustang und der Troll kämpfen am 23. Dezember um den Sieg der neunten Staffel. (ae/spot)

SpotOn News | 20.12.2023, 12:17 Uhr

Für das Finale von "The Masked Singer" am 23. Dezember hat ProSieben Judith Williams als Rategast angekündigt. Das ist durchaus eine Überraschung, denn viele Zuschauer wähnten sie unter einem Kostüm. "Eines steht (wahrscheinlich) fest: Judith Williams ist nicht DER TROLL", heißt es vom Sender dazu.

Einen Tag vor Weihnachten steigt das Finale der neunten Staffel "The Masked Singer" auf ProSieben. Am 23. Dezember ab 20:15 Uhr wird dann das Geheimnis gelüftet, welche Stars in den verbliebenen vier Kostümen stecken. Als Rategast ist dieses Mal Judith Williams (52) dabei und sorgt damit für eine Überraschung. Denn viele Zuschauerinnen und Zuschauer wähnten sie unter einer der Masken.

Williams war für viele die Favoritin für den Troll

Heißt ihr Rate-Auftritt also, dass die ausgebildete Opernsängerin doch nicht der Troll ist? Feststeht jedenfalls, dass sie das Rateteam um Ruth Moschner (47) und Rick Kavanian (52) verstärken wird. Das hat der Sender am 20. Dezember in einer Pressemitteilung bekannt gegeben. Neben dem Troll müssen noch der Lulatsch, der Mustang und die Eisprinzessin enttarnt werden.

Wiedersehen mit Luca Hänni

Neben Judith Williams hat ProSieben für das Finale noch einen weiteren prominenten Gast angekündigt: Der Schweizer Sänger Luca Hänni (29) kehrt als Schuhschnabel zurück. Mit diesem Kostüm hatte er die vorige Staffel im Mai 2023 gewonnen. Ein Wiedersehen wird es auch mit den bisher ausgeschiedenen Stars der aktuellen Staffel geben: Tim Bendzko (38) alias Klaus Claus, Sängerin Katja Ebstein (78) als Okapi, Model Eva Padberg (43) als Feuerlöscher, TV-Star Jenke von Wilmsdorff (58) als Marsmaus und Schauspieler Uwe Ochsenknecht (67) alias Kiwi.

Moderator Matthias Opdenhövel (53) wird wie gewohnt durch das Finale führen. Er moderiert die Show seit Staffel eins, die im Sommer 2019 lief.