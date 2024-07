Im Duo Luca Hänni: Frischgebackener Papa übernimmt neuen Job als Moderator

Wird ab Anfang 2025 als Moderator bei "Dein Song" zu erleben sein: Sänger und Songwriter Luca Hänni. (tj/spot)

SpotOn News | 24.07.2024, 23:17 Uhr

Erst vor wenigen Wochen wurde der Schweizer Sänger Luca Hänni zum ersten Mal Vater. Bei einer Talentshow wird er nun sein Debüt als Moderator im deutschen Fernsehen feiern.

Seit er im Jahr 2012 in der neunten Staffel von "Deutschland sucht den Superstar" den ersten Platz abräumte, ist der Schweizer Sänger und Songwriter Luca Hänni (29) aus der deutschen TV-Landschaft nicht mehr wegzudenken. Nach seinem Triumph in der legendären RTL-Castingshow trat er unter anderem als Kandidat in Shows wie "Das große Pomi-Backen" oder "Let's Dance" in Erscheinung, 2023 wurde er Sieger der achten Staffel von "The Masked Singer". Zudem war er in den letzten beiden Staffeln der KiKA-Talentshow "Dein Song" prominentes Mitglied der Jury.

Nachdem er sich im Juni mit seiner Frau Christina Hänni (34), seiner damaligen Tanzpartnerin bei "Let's Dance, über die Geburt seiner ersten Tochter freuen durfte, hatte der Sänger nun einen weiteren guten Grund zum Jubeln. Wie KiKa bekannt gab, wird Hänni ab nächstem Jahr als Teil eines brandneuen Moderations-Duos von "Dein Song" zu erleben sein.

Hänni und Jeannie Wagner neues Moderations-Duo

Wie dem Bericht zu entnehmen ist, starteten am 24. Juli die Dreharbeiten zur 17. Staffel des Songwriting-Wettbewerbs. Neben Luca Hänni wird TikTok-Star und Nachwuchsmoderatorin Jeannie Wagner (25) das Publikum durch die Sendung führen. In den vergangenen 14 Jahren hatten diesen Job Johanna Klum (44) und Bürger Lars Dietrich (51) inne, nun übergeben sie ihn an jüngere Kollegen.

Auf Instagram hatte Luca Hänni den neuen TV-Job vor wenigen Tagen selbst angekündigt, ohne dabei den Namen der Sendung zu nennen. Dort schrieb er: "Was für ein schöner Samstag, mit der Familie am See. Nächste Woche gehts für uns ab nach Deutschland. Freue mich auf ein tolles Projekt. Für uns als Familie ist es auch direkt der erste Ausflug nach Deutschland:) Habt einen tolles Wochenende!"

Die neuen Folgen von "Dein Song" mit Hänni und Jeannie Wagner sollen den Senderangaben zufolge "ab Frühjahr 2025" zu sehen sein.