In "House of Gucci"-Kleid Lady Gaga bekommt neue Wachsfigur in Berlin Zu ihrem Geburtstag bekommt Lady Gaga eine neue Wachsfigur in Berlin spendiert. Sie trägt das Kleid, das die Sängerin bei der Premiere von „House of Gucci“ trug. Die Wachs-Gaga formt ihre Hand außerdem zu einer besonderen Geste.